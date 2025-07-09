Объявлен бой наркокурьерам
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С начала года в Алматинской области к уголовной ответственности за распространение наркотиков методом так называемых закладок привлечены четверо несовершеннолетних. По данным управления по противодействию наркопреступности ДП региона, подростки были завербованы через мессенджеры и анонимные telegram-каналы, где им предлагали хороший заработок за размещение в укромных местах пакетиков с сильнодействующими веществами. Согласно законодательству республики, такое деяние квалифицируется как участие в незаконном обороте наркотиков и влечет уголовную ответственность.