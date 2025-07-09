Объявлен бой наркокурьерам

Закон и Порядок
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Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

С начала года в Алматинской области к уголовной ответственности за распространение наркотиков методом так называемых закладок привлечены четверо несовершеннолетних. По данным управления по противодействию наркопреступности ДП региона, подростки были завербованы через мессенджеры и анонимные telegram-каналы, где им предлагали хороший заработок за размещение в укромных местах пакетиков с сильнодействующими веществами. Согласно законодательству республики, такое деяние квалифицируется как участие в незаконном обороте наркотиков и влечет уголовную ответственность.

фото организаторов проекта SAQTAN

Ситуация вызывает серьезное беспокойство стражей порядка, зафиксировавших рост числа наркокурьеров за последние два года. С целью профилактики подобных правонарушений в регионе стартовал социальный проект SAQTAN, инициатором которого выступает объединение «PARYZ еріктілері» при поддержке управления по вопросам молодежной политики Алматинской области.

– Только за последний месяц мы удалили с улиц городов и сел более 500 надписей с рекламой наркотиков – граффити, QR-коды и ссылки на telegram-каналы, – рассказал координатор проекта Адилет Айтказы. – Опасно, что такая информация размещается прямо возле школ, студенчес­ких общежитий, а также на автобусных остановках. Кроме того, ежедневно выявляем десятки фактов скрытого рекламирования синтетических наркотиков в социальных сетях. Как правило, их маскируют под «энергетики» или «стимуляторы».

В рамках проекта особое внимание уделяется разъяснительной работе со школьниками, студентами и их родителями. Проводятся специальные семинары, в ходе которых молодежи рассказывают не только об опасности потребления нар­котиков для здоровья, но и реальных фактах уголовных наказаний, примененных в отношении несовершеннолетних наркокурьеров. В среднем нарушителям грозит до 7,5 года лишения свободы, несмотря на их юный возраст.

По словам координатора волонтерской группы Арайлым Бековой, в семинарах, прошедших в Конаеве и ряде районов Алматинской области, приняли участие около 1 тыс. человек. В диалог вовлечены полицейские, врачи-наркологи, психологи, депутаты, спортсмены, а также бывшие игроманы и наркозависимые, которые делятся собственным опытом возвращения к нормальной жизни.

Главная цель проекта SAQTAN – предотвращение распространения среди молодежи наркотиков, вейпинга, игровой и других вредных зависимостей, а также профилактика суицидального поведения.

#наркотики #курьеры #проект SAQTAN

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