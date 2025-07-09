Ситуация вызывает серьезное беспокойство стражей порядка, зафиксировавших рост числа наркокурьеров за последние два года. С целью профилактики подобных правонарушений в регионе стартовал социальный проект SAQTAN, инициатором которого выступает объединение «PARYZ еріктілері» при поддержке управления по вопросам молодежной политики Алматинской области.

– Только за последний месяц мы удалили с улиц городов и сел более 500 надписей с рекламой наркотиков – граффити, QR-коды и ссылки на telegram-каналы, – рассказал координатор проекта Адилет Айтказы. – Опасно, что такая информация размещается прямо возле школ, студенчес­ких общежитий, а также на автобусных остановках. Кроме того, ежедневно выявляем десятки фактов скрытого рекламирования синтетических наркотиков в социальных сетях. Как правило, их маскируют под «энергетики» или «стимуляторы».

В рамках проекта особое внимание уделяется разъяснительной работе со школьниками, студентами и их родителями. Проводятся специальные семинары, в ходе которых молодежи рассказывают не только об опасности потребления нар­котиков для здоровья, но и реальных фактах уголовных наказаний, примененных в отношении несовершеннолетних наркокурьеров. В среднем нарушителям грозит до 7,5 года лишения свободы, несмотря на их юный возраст.

По словам координатора волонтерской группы Арайлым Бековой, в семинарах, прошедших в Конаеве и ряде районов Алматинской области, приняли участие около 1 тыс. человек. В диалог вовлечены полицейские, врачи-наркологи, психологи, депутаты, спортсмены, а также бывшие игроманы и наркозависимые, которые делятся собственным опытом возвращения к нормальной жизни.

Главная цель проекта SAQTAN – предотвращение распространения среди молодежи наркотиков, вейпинга, игровой и других вредных зависимостей, а также профилактика суицидального поведения.