Объявлен сбор гумпомощи для пострадавших от землетрясений в Турции

Национальная волонтерская сеть при поддержке Министерства информации и общественного развития Казахстана объявила о сборе гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясений в Турции, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.
Гуманитарная помощь собирается по адресу: город Астана, улица Кабанбай батыра, 11/5, 5 этаж, 505 кабинет (Национальная волонтерская сеть – прим. автора).
Также гумпомощь собирается во всех городах республиканского значения и областных центрах, в региональных фронт-офисах волонтеров Birgemiz и будет транспортирована в Национальную волонтерскую сеть для передачи в посольство Турции в Казахстане.
ЧТО НЕОБХОДИМО:
- одеяла, спальные мешки;
- термосы, ручной фонарь, пауэрбанк;
- памперсы, средства личной гигиены (прокладки гигиенические);
- зимняя одежда (для взрослых и детей, важно – вещи должны быть новыми), пальто-куртки, плащи-дождевики, ботинки, сапоги, свитеры, брюки, перчатки, шарфы, палантины, шапки, носки, нижнее белье и другие вещи.
Также финансовая помощь от желающих принимается по следующим реквизитам:
Для юридических лиц:
АО "Народный Банк Казахстана"
ОЮЛ "Национальная волонтерская сеть"
БИН 120940015916
БИК: HSBKKZKX
Р/С: KZ23601A871001005521
Для физических лиц:
В приложении Kaspi-платежи, в отделе "Благотворительность" – ОЮЛ "Национальная волонтерская сеть", гуманитарная помощь пострадавшим от землетрясений в Турции.
По всем вопросам можно обращаться в информационный центр республиканского фронт-офиса волонтеров Birgemiz: 8-708-706-42-42, город Астана, улица Кабанбай батыра, 11/5, офис 505.
Напомним, 2 мощных землетрясения (магнитудами 7,7 и 7,6) с эпицентром в юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш привели 6 февраля к масштабным разрушениям в 10 провинциях Турции.
Серьезные повреждения зафиксированы и в провинции Хатай, где 7 февраля в акватории Средиземного моря в 02:29 по местному времени были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,4.
В тот же день в 06:13 по местному времени было зафиксировано очередное землетрясение магнитудой 5,3 в провинции Адыяман на юго-востоке Турции. Эпицентр находился в районе Гёльбаши.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и поручил Правительству выделить 1 млн долларов на оказание экстренной помощи Турецкой Республике, пострадавшей в результате катастрофического землетрясения.
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