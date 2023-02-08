Объявлен сбор гумпомощи для пострадавших от землетрясений в Турции

Национальная волонтерская сеть при поддержке Министерства информации и общественного развития Казахстана объявила о сборе гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясений в Турции, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

Фото: t.me/aqparatqogam

Гуманитарная помощь собирается по адресу: город Астана, улица Кабанбай батыра, 11/5, 5 этаж, 505 кабинет (Национальная волонтерская сеть – прим. автора).

Также гумпомощь собирается во всех городах республиканского значения и областных центрах, в региональных фронт-офисах волонтеров Birgemiz и будет транспортирована в Национальную волонтерскую сеть для передачи в посольство Турции в Казахстане.

ЧТО НЕОБХОДИМО:

- одеяла, спальные мешки;

- термосы, ручной фонарь, пауэрбанк;

- памперсы, средства личной гигиены (прокладки гигиенические);

- зимняя одежда (для взрослых и детей, важно – вещи должны быть новыми), пальто-куртки, плащи-дождевики, ботинки, сапоги, свитеры, брюки, перчатки, шарфы, палантины, шапки, носки, нижнее белье и другие вещи.

Также финансовая помощь от желающих принимается по следующим реквизитам:

Для юридических лиц:

АО "Народный Банк Казахстана"

ОЮЛ "Национальная волонтерская сеть"

БИН 120940015916

БИК: HSBKKZKX

Р/С: KZ23601A871001005521

Для физических лиц:

В приложении Kaspi-платежи, в отделе "Благотворительность" – ОЮЛ "Национальная волонтерская сеть", гуманитарная помощь пострадавшим от землетрясений в Турции.

По всем вопросам можно обращаться в информационный центр республиканского фронт-офиса волонтеров Birgemiz: 8-708-706-42-42, город Астана, улица Кабанбай батыра, 11/5, офис 505.

Напомним, 2 мощных землетрясения (магнитудами 7,7 и 7,6) с эпицентром в юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш привели 6 февраля к масштабным разрушениям в 10 провинциях Турции.

Серьезные повреждения зафиксированы и в провинции Хатай, где 7 февраля в акватории Средиземного моря в 02:29 по местному времени были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,4.

В тот же день в 06:13 по местному времени было зафиксировано очередное землетрясение магнитудой 5,3 в провинции Адыяман на юго-востоке Турции. Эпицентр находился в районе Гёльбаши.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и поручил Правительству выделить 1 млн долларов на оказание экстренной помощи Турецкой Республике, пострадавшей в результате катастрофического землетрясения.

Ранее Казахстан направил своих спасателей в Турцию для помощи в ликвидации последствий землетрясений. Спасатели МЧС РК уже приступили к поисково-спасательным работам.

8 февраля в Турцию отправился второй эшелон казахстанских спасателей. Общее количество казахстанских спасателей, задействованных в Турции, составит 100 человек.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия.