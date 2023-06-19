Объявлен топ-5 туристских городов Казахстана

Поездки, Общество
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Министерство культуры и спорта Казахстана назвало топ-5 туристских городов страны, сообщает Kazpravda.kz.

Фото: facebook.com/AktauPress

5-Е МЕСТО – АКТАУ

Пятерку лучших открывает жемчужина Каспия – город Актау (на фото). С января по апрель этого года Актау посетили 220 660 гостей. А к летнему сезону интерес к центру Мангистауской области со стороны туристов возрос до 20%.

4-Е МЕСТО – АТЫРАУ

Атырау также среди лучших по количеству туристов. За первые 4 месяца 2023 года город посетили 305 460 человек. В мае при поддержке Министерства культуры и спорта в регионе открылся визит-центр «Сарайшык». В нем есть все, чтобы туристы смогли познакомиться с историей Казахского ханства, Золотой Орды и более ранних эпох. В летний сезон число приезжающих в Атырау гостей будет только расти.

3-Е МЕСТО – ШЫМКЕНТ

Шымкент, который никому не уступает в гостеприимстве, лидирует и по количеству туристов. В период с января по апрель этот город посетили 346 280 человек. Любой турист может выбрать здесь отдых по душе. Можно посетить сакрально-исторические места, отдохнуть в санаториях или сходить на спортивные и культурно-массовые мероприятия, которые часто проводятся в городе.

2-Е МЕСТО – АСТАНА

Астана – это не только административный центр, но и центр притяжения туристов. Только за первые 4 месяца этого года столицу посетили 951 750 человек. Сейчас возле города при поддержке Министерства культуры и спорта ведется строительство крупнейшего в стране музея под открытым небом. Бозок должен стать главной туристской достопримечательностью Астаны, которую обязательно нужно будет увидеть.

1-Е МЕСТО – АЛМАТЫ

Горнолыжные курорты, прекрасная природа, благоприятный климат и гостеприимство. Алматы, обладающий этими и другими преимуществами, является самым туристским городом страны. За первые 4 месяца этого года южный мегаполис посетили 1 185 130 человек. В Алматы особенно часто останавливаются иностранные туристы. МКС ведет активную работу с зарубежными туроператорами, чтобы полностью раскрыть туристский потенциал региона.

За первые 4 месяца 2023 года (январь-апрель) 3,5 млн человек в Казахстане путешествовали внутри страны. Это на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее Минкультуры обнародовало интересную статистику, где в Казахстане чаще и реже всего останавливались иностранные туристы. 

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