Где в Казахстане чаще и реже всего останавливались иностранные туристы

Города Алматы, Астана и Шымкент лидируют по количеству обслуженных в местах размещения туристов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

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В 2022 году общее число туристов, воспользовавшихся услугами мест размещения в Казахстане, достигло 7,3 млн человек. Более 45% от этого числа пришлись на 3 мегаполиса. При этом общее число одних только внутренних туристов составило 8,6 млн человек.

Так, в Алматы этот показатель достиг 1,8 млн человек (417,4 тысячи – иностранные туристы), в Астане – около 1,2 млн (238,5 тысячи иностранцев), а на Шымкент пришлось почти 450 тысяч отдыхающих (36,5 тысячи иностранцев).

Реже остальных туристы, как внутренние, так и въездные, останавливались в Улытауской области – чуть более 25 тысяч человек. Далее следуют Кызылординская и Западно-Казахстанская области. Услугами мест размещения в обоих этих регионах воспользовались по 100 тысяч человек.

Отметим, что до 2029 года Министерство культуры и спорта намерено довести число внутренних туристов в Казахстане до 11 млн человек, а въездных – до 4 млн человек. Для этого в принятой недавно Концепции развития туристской отрасли предусмотрены конкретные меры.

Ранее в Минкультуры сообщали об обновленном рекорде по числу внутренних туристов в Казахстане и регионах нашей страны, где туристы останавливаются дольше всего.