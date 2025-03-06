Объявленный в розыск житель Жетысу попался на мелком хулиганстве

Осужденный за кражу сельчанин скрывался в Караганде

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Караганде патрульные задержали уклонявшегося от пробационного контроля и в связи с этим объявленного в розыск жителя Жетысу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

В ходе мониторинга сотрудники центра оперативного управления Караганды зафиксировали нарушение общественного порядка в одном из остановочных павильонов, предназначенных для обогрева.

Незамедлительно прибывший на место экипаж полиции доставил нарушителей в ОП для установления личностей. В процессе проверки выяснилось, что один из задержанных является уроженцем области Жетысу и находится в розыске.

Как оказалось, мужчина, уклоняясь от пробационного контроля, покинул свой родной поселок, нарушив условия отбывания наказания, назначенного судом за ранее совершенную кражу.

Задержанный передан соответствующим органам для дальнейшего разбирательства и возобновления пробационного надзора.