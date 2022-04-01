Экономика
Объявлены максимальные ставки по депозитам в тенге на май
Казахстанский фонд гарантирования депозитов объявил максимальные ставки по депозитам в тенге на май 2022 года, сообщает Kazpravda.kz.
"Максимальные ставки по несрочным депозитам, краткосрочным срочным и сберегательным вкладам в тенге сохранены на уровне апрельских значений в связи с тем, что уровень базовой ставки Национального Банка Республики Казахстан остался без
изменений", - говорится в информации.
Также были сохранены ставки по долгосрочным срочным и сберегательным вкладам, добавили в пресс-службе.