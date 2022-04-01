Объявлены максимальные ставки по депозитам в тенге на май

Казахстанский фонд гарантирования депозитов объявил максимальные ставки по депозитам в тенге на май 2022 года, сообщает Kazpravda.kz.

"Максимальные ставки по несрочным депозитам, краткосрочным срочным и сберегательным вкладам в тенге сохранены на уровне апрельских значений в связи с тем, что уровень базовой ставки Национального Банка Республики Казахстан остался без

изменений", - говорится в информации.

Также были сохранены ставки по долгосрочным срочным и сберегательным вкладам, добавили в пресс-службе.