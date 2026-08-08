Схему серой» сертификации замороженных мясосодержащих полуфабрикатов выявили в Уральске

В связи с этим декларация отменена

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В результате взаимодействия Департамента Комитета технического регулирования и метрологии по Западно-Казахстанской области с органами санитарно-эпидемиологического контроля выявлен факт так называемой «серой» сертификации пищевой продукции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минторговли

Основанием для проведения соответствующей работы послужили материалы, поступившие по результатам контрольной закупки замороженных мясосодержащих полуфабрикатов. Продукция сопровождалась декларацией о соответствии ЕАЭС, оформленной в органе по сертификации Республики Беларусь.

В ходе изучения материалов оценки соответствия установлено, что декларация была принята на основании протокола испытаний, якобы выданного аккредитованной испытательной лабораторией в городе Алматы. Для проверки подлинности документа Департамент направил официальный запрос в указанную лабораторию. Согласно полученному ответу, испытания данной продукции лабораторией не проводились, а соответствующий протокол испытаний не оформлялся и не выдавался.

Таким образом, декларация о соответствии была зарегистрирована на основании недостоверного доказательственного материала, который фактически не подтверждал проведение испытаний продукции и ее соответствие обязательным требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза.

«По результатам рассмотрения материалов принято решение об отмене действия декларации о соответствии на территории РК. Информация направлена в уполномоченный орган и государственные органы, осуществляющие контроль и надзор в области технического регулирования. За нарушение правил проведения процедур подтверждения и оценки соответствия изготовитель продукции привлечен к административной ответственности. Данный случай показывает, что формальное наличие декларации в реестре не всегда означает фактическое прохождение предусмотренных законодательством испытаний. Проверка подлинности протоколов испытаний и прослеживаемости доказательственных материалов является одним из ключевых инструментов противодействия «серой» сертификации и защиты рынка от продукции с неподтвержденной безопасностью», – проинформировали в ведомстве.

Там же добавили, что Департамент продолжит межведомственную работу по выявлению недостоверных документов об оценке соответствия и пресечению практики регистрации деклараций без фактического проведения необходимых испытаний.