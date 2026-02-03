Цифровую маркировку пива и пивных напитков внедряют в Казахстане

Потребительский рынок
17
Дана Аменова
специальный корреспондент

Нововведения касаются продукции, произведённой с 1 февраля 2026 года

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В КГД проинформировали, что с 1 февраля начинается поэтапное внедрение цифровой маркировки пива и пивных напитков в соответствии с приказом Минторговли, сообщает Kazpravda.kz  со ссылкой на пресс-службу ведомства

Маркировка вводится последовательно и поэтапно, чтобы все участники рынка могли заранее подготовиться и выстроить работу в новых условиях:

с 1 февраля 2026 года – маркировка пива в кегах и бутылках;

с 1 января 2027 года – маркировка пива в жестяных банках;

с 1 января 2027 года – переход к полному режиму прослеживаемости по всей цепочке оборота товара.

«Отдельно обращаем внимание, маркировке подлежит только продукция, произведённая с 1 февраля 2026 года. Пивоваренная продукция, произведённая до этой даты, может реализовываться в течение одного года беспрепятственно. Производители, импортеры и розничные продавцы пива подключаются к системе маркировки через единый цифровой сервис. Регистрация доступна на промышленном стенде по ссылке»,  сказано в информации. 

Там же добавили, что при розничной реализации маркированного пива или пивного напитка вывод товара из оборота осуществляется автоматически на основании сведений, поступающих от оператора фискальных данных. Для этого используется контрольно-кассовая машина, уже применяемая в повседневной работе торговых точек.

При продаже пива на розлив (в кегах) вывод из оборота производится на основании первых сведений от ОФД и осуществляется в отношении всей кеги.

 Цифровая маркировка позволяет обеспечить прозрачность оборота продукции и защиту добросовестных участников рынка. Система выстроена таким образом, чтобы процессы производства, хранения и реализации пива оставались понятными и привычными, дополняясь современными цифровыми решениями.

#цифровизация #пиво #КГД #маркировка #Минторговли #внедрения

Популярное

Все
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Стартовый капитал – для каждого маленького казахстанца
Создан Казахстанско-китайский научный аграрный центр
Возрождая кукурузную житницу
Число пожаров в отопительный сезон снижается
С акцентом на рациональное землепользование
В целях поддержки креативной индустрии
Дом культуры – сердце села
Важность активизации практических шагов
Продукция отправится в Эстонию
Проверки без уведомления
Преимущество однопалатного Парламента – повышение эффективности законодательного процесса
От «Вольной бедноты» до «Аq jol»
Предоставят льготные кредиты
Новая философия модернизации страны
Возврат к традиционным СМИ неизбежен
Прочный фундамент долгосрочного развития
Линия судьбы Куандыка Касымова
Уверенная поступь «Свободного»
Не набор норм, а обновленный общественный договор
Будет построена объездная дорога
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Притяжение Земли
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Биатлонист из Темиртау поедет на Олимпиаду
Буханка хлеба по 70 тенге
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Для досуга и занятий спортом
Персональная доля национального богатства
У хозяев приз «За лучшую технику»
В шаге от триумфа
Сюрприз для гвардейца
Вечер фортепианной музыки состоялся в Астане
Железная Анна
Морозы отступают: Казахстан накроет резкое повышение температуры
Более 2 тысяч предложений по Конституционной реформе поступило от казахстанцев
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
В Алматы прошел концерт «Ғасырлар пернесі»
Долгий путь к прощению: когда семейная поездка становится сеансом психотерапии
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года

Читайте также

Продукция отправится в Эстонию
Около 5 тысяч предприятий авторизовались в Реестре казахста…
От поставок до контроля
Цифровую маркировку пива введут в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]