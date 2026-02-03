Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В КГД проинформировали, что с 1 февраля начинается поэтапное внедрение цифровой маркировки пива и пивных напитков в соответствии с приказом Минторговли, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Маркировка вводится последовательно и поэтапно, чтобы все участники рынка могли заранее подготовиться и выстроить работу в новых условиях:

с 1 февраля 2026 года – маркировка пива в кегах и бутылках;

с 1 января 2027 года – маркировка пива в жестяных банках;

с 1 января 2027 года – переход к полному режиму прослеживаемости по всей цепочке оборота товара.

«Отдельно обращаем внимание, маркировке подлежит только продукция, произведённая с 1 февраля 2026 года. Пивоваренная продукция, произведённая до этой даты, может реализовываться в течение одного года беспрепятственно. Производители, импортеры и розничные продавцы пива подключаются к системе маркировки через единый цифровой сервис. Регистрация доступна на промышленном стенде по ссылке», – сказано в информации.

Там же добавили, что при розничной реализации маркированного пива или пивного напитка вывод товара из оборота осуществляется автоматически на основании сведений, поступающих от оператора фискальных данных. Для этого используется контрольно-кассовая машина, уже применяемая в повседневной работе торговых точек.

При продаже пива на розлив (в кегах) вывод из оборота производится на основании первых сведений от ОФД и осуществляется в отношении всей кеги.

Цифровая маркировка позволяет обеспечить прозрачность оборота продукции и защиту добросовестных участников рынка. Система выстроена таким образом, чтобы процессы производства, хранения и реализации пива оставались понятными и привычными, дополняясь современными цифровыми решениями.