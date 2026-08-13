АЗРК представило план спасения сахарного рынка от импорта

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Итоги работы показали, что итогам 2025 года доля импортного сахара на внутреннем рынке достигла 70,4%, тогда как отечественное производство обеспечивает лишь 29,6% внутреннего потребления. Это свидетельствует о том, что несмотря на принимаемые меры по развитию внутреннего производства, сахарная отрасль Казахстана по-прежнему остается импортозависимой. Основная часть внутреннего спроса обеспечивается за счет переработки импортного сахара-сырца и поставок готового импортного сахара, сообщает Kazpravda.kz

Ряд целевых индикаторов Комплексного плана развития сахарной отрасли на 2022–2026 годы и Концепции развития агропромышленного комплекса остаются не достигнутыми. Это касается, в частности, показателей по посевным площадям сахарной свеклы, валовому сбору, производству сахара и уровню самообеспеченности внутреннего рынка.

Вместе с тем даже рекордный урожай сахарной свеклы 2024 года не позволил в полной мере обеспечить загрузку перерабатывающих предприятий, поскольку действующая структура мощностей в значительной степени ориентирована на переработку импортного тростникового сахара-сырца. Это свидетельствует о сохраняющемся дисбалансе между развитием сырьевой базы и перерабатывающих мощностей.

Анализ показал необходимость повышения эффективности действующей модели биржевой торговли сахаром путем усиления контроля со стороны Минторговли за соблюдением требований законодательства о товарных биржах. Было выявлено, что у отдельных отечественных производителей увеличение объемов производства не сопровождалось соответствующим ростом объемов реализации через товарные биржи.

Также требуется обеспечение единых условий обращения отечественного и импортного сахара. Кроме того, отмечаются отдельные случаи последующего вывоза импортируемого сахара в третьи страны, что требует дополнительной оценки влияния товарных потоков на обеспечение внутреннего рынка.

«По итогам анализа АЗРК вынесено 9 уведомлений субъектам оптовой реализации сахара по признакам нарушения антимонопольного законодательства. Заинтересованным государственным органам направлены предложения по развитию отечественной сырьевой базы и перерабатывающих мощностей, внедрению долгосрочного контрактования между сахарными заводами и свеклосеющими хозяйствами, усиление контроля биржевой торговли, мониторингу реэкспорта сахара, а также снижению импортозависимости внутреннего рынка. Соответствующие рекомендации предлагается включить в Дорожную карту по развитию конкуренции на рынке сахара с закреплением ответственных государственных органов», – говорится в заключении агентства.

Напомним, в области Жетісу подготовились к севу сахарной свеклы. Об этом перед началом посевного сезона журналис­там рассказал заместитель руководителя управления сельского хозяйства области Жетысу Бахтияр Шампиков.