Обязательный учет собак и кошек вступит в силу с 1 сентября

О порядке учета домашних животных, вводимом с 1 сентября, рассказали в Министерстве экологии и природных ресурсов, передает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: Служба центральных коммуникаций

Согласно законодательству, учет домашних животных осуществляется государственными или частными ветеринарными клиниками. Местные исполнительнее органы при этом самостоятельно определяют поставщика информсистемы по учету животных. По вопросам доработки функционала баз данных граждане вправе обращаться в МИО.

Как пояснили в ведомстве, владелец или ответственное лицо животного сам будет определять изделие учета домашних животных, к которым относятся болюсы, чипы и другие средства.

В Минэкологии напоминают, что за нарушение норм учета статьей 407-2 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» предусмотрен соответствующий штраф.

Ранее сообщалось, что чипировать своих питомцев и внести их данные в единую базу в Астане можно будет бесплатно до 1 сентября 2023 года, после чего услуга станет платной.