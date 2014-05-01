Обыкновенная история

История семьи Бобохидзе берет начало в 1976 году, в Актюбинске, где Зураб подружился с Татьяной. Он учился в Актюбинском филиале Ташкентского института железнодорожного транспорта, она - в медицинском. Женились после получения дипломов, в год Московской Олимпиады.

- Родители Тани немного настороженно относились ко мне, горячему кавказскому парню, - с улыбкой вспоминает Зураб Гедеванович. - Однако потом я стал для них самым близким и любимым человеком, они меня искренне называли сыном.

Очаг Бобохидзе за все времена ни разу не омрачался спорами на почве национальности, различий в традициях и обычаях. Важно, по мнению главы семейства, не навязывать, не пытаться искусственно превозносить достоинства своего народа.

- Воспитание и атмосфера дружбы, в которой мы жили тогда и живем сейчас, сыграли свою роль в том, что мы спокойно и естественно восприняли некоторые различия грузинского и русского народов. А по прошествии времени поняли, что, наоборот, это сделало нас духовно богаче. Мы собираемся за дастарханом по всем праздникам - и государственным, и национальным, и семейным. Узнавая друг друга глубже, мы культивируем уважительное отношение друг к другу, прививаем его своим детям и внукам, - размышляет он. - За «круглым столом» собираются две дочери, сын и пятеро внуков и, конечно же, многочисленная родня и друзья. Еще крепче стала связь с Казахстаном, когда одна из дочерей вышла замуж за казаха. Мы обогатились культурой и традициями казахского народа. Разве это не счастье?!

Для Зураба Гедевановича Казахстан был и остается родным домом. В непростые времена развала Советского Союза он морально готовился покинуть обжитую землю:

- Когда мы видели, что творилось в бывших когда-то братскими республиках, сердце сжималось. Мы были готовы уехать, если начнутся притеснения, но, слава богу, мудрый казахский народ не встал на путь кровопролития и оголтелого овладения независимостью. И в этом великая заслуга Елбасы, Нурсултана Абишевича.

- Есть простая грузинская мудрость, суть которой в том, чтобы уважать ту землю, на которой живешь, - размышляет Зураб Гедеванович, добавляя, что людей любой национальности портят эмоции и агрессивность. - Нужно идти путем взаимопонимания, уважения и умения прощать. Только в этом гарантия мира и согласия, в которых должны жить наши дети, внуки и правнуки.

Ринат КУЛЬМАГАМБЕТОВ,

Атырауская область,

kulmagambetov@kazpravda.kz