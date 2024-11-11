Обзор сервисов родительского контроля в Интернете

Сервисы родительского контроля помогают ограничивать доступ к нежелательному контенту, следить за онлайн-активностью и контролировать время использования устройств

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В наше время все большее значение приобретают информационные технологии, мобильная связь, телевидение. Сегодня Интернет является не только источником информации, но и универсальной средой для общения, развлечения и обучения. Количество интернет- пользователей растет с каждым днем. Ввиду постоянного роста объема информации и охвата новых сфер, фиксируется и увеличение количества противоправных материалов. В современном цифровом мире защита детей от опасностей в Интернете становится важной задачей.

В целом государством принимаются все необходимые меры для противодействия. Тем не менее, понимая, что усилиями только государственных структур проблему противоправных деяний в сети Интернет не решить, Министерство культуры и информации Республики Казахстан, выполняющее контроль за соблюдением требований законодательства в области масс-медиа, предлагает обзор доступных решений для родителей, передает Kazpravda.kz

Популярные приложения для родительского контроля:

- Kaspersky Safe Kids: блокировка сайтов, геолокация, отчёты об активности.

- Dr.Web Security Space: антивирус и родительский контроль, фильтрация контента.

- Qustodio (Испания): фильтрация контента, лимиты экранного времени, мониторинг соцсетей.

- Net Nanny (США): блокировка контента, ограничения экранного времени и отслеживание местоположения.

- Norton Family: фильтрация сайтов, ограничения времени использования и отслеживание поисковых запросов.

- Kidslox: ограничения экранного времени, блокировка приложений и отслеживание местоположения.

- Parental Control Kroha (Украина): блокировка приложений, веб-контроль, мониторинг активности.

- Google Family Link: бесплатное приложение для контроля активности на Android. Необходимо установить на устройства родителя и ребенка.

- Kidlogger: пассивный контроль с возможностью отслеживания активности.

- Встроенные функции: на Android через Google Play, на iOS — «Экранное время» и «Локатор» для отслеживания геопозиции.

- TikTok Family Pairing: контроль использования TikTok подростками с возможностью ограничения экранного времени и фильтрации контента.