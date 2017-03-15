​Очень «вкусные» книги

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Зарина Нокрабекова, Астана

Первые два тома «вкусной» коллекции выпущены в 2015 году на средства Главы государства Нурсултана Назарбаева, переданные им Фонду развития государственного языка. Издания, направленные на пропаганду казахского языка и популяризацию чтения, полюбились юным книгочеям. С большой радостью они встречают 3-й и 4-й тома, издание которых профинансировано Фондом Первого Президента РК – Лидера нации.

Несомненно, четырехтомник займет достойное место в библиотеке маленьких книголюбов. В 1-м и 2-м томах представлены лучшие произведения казахских детских писателей и поэтов. В том числе классиков – Бердибека Сокпакбаева – литературного отца Кожи, Сайына Муратбекова, Туманбая Молдагалиева, Кадыра Мырза Али, других признанных мэтров, а также молодых авторов. 3-й и 4-й том составлены из сказок, произведений драматургов, сценаристов, пишущих для детской аудитории.

Выступивший на презентации заместитель исполнительного директора Фонда Первого Президента Султан Айтжанов отметил важность подобных проектов, необходимость пропаганды детского чтения. Автор и составитель издания, писатель Шакен Кумисбайулы поделился воспоминаниями детских лет и выразил благодарность Главе государства, Фонду Первого Президента, Фонду развития государственного языка за реализацию столь нужных идей.

«Всем хорошим во мне я обязан книгам» – этим словам известного русского писателя Максима Горького больше века, но они не теряют своей актуальности и сегодня. В век современных технологий детям новомодные гаджеты ближе, чем бумажные носители знаний. Авторы проекта учли востребованность технологий, и произведения, включенные в сборник, доступны в режиме онлайн.

– Все четыре тома «Тәтті ал­ма» можно прочитать на сайте tattialma.kz. Также запущено одноименное мобильное приложение, тексты доступны для обладателей смарт­фонов, – подчеркнул директор Фонда по развитию государственного языка Азат Шауеев.

Электронный ресурс не ограничен литературными произведения­ми сборника, там можно найти и образцы устного народного творчества, другие полезные материалы. Стоит вспомнить еще один познавательный ресурс, разработанный Фондом развития государственного языка и полюбившийся школьникам и студентам, – мобильное приложение «Кто умнее?». Занимательная «угадайка» содержит вопросы о столице, истории Казах­стана, искусстве, живописи, мировой культуре, естественных науках.

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