Экономика Очередная попытка продать аэропорт Шымкента провалилась 28 марта 2022 г. 1:15 Доброта Любовь собкор по Туркестанской области и г.Шымкент Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по городу Шымкенту считает, что условия продажи местного аэропорта нарушают принципы честной конкуренции. Очередная попытка продать АО «Аэропорт Шымкент» провалилась. Из-за условий проведения конкурса, в которых, по мнению антимонопольного ведомства, усматриваются признаки нарушения, процедуру продажи приостановили. Еще во время подготовки к аукциону поступили заявления от трех юридических лиц – коллектива аэропорта Шымкента, «Эйрсервис» и «ЭйрАстана». В действиях организаторов торгов обнаружены признаки правонарушений в сфере защиты конкуренции. Антимонопольное ведомство вмешалось в ситуацию, и торги приостановили, направив соответствующее уведомление городскому акимату. В программу приватизации АО «Аэропорт Шымкент» было включено Правительством еще на исходе 2020 года. А в январе следующего года в Закон РК «О государственном имуществе» были внесены изменения. В соответствии с ними тендер признавался состоявшимся даже при участии единственного претендента, если тот предложит объекту цену не ниже стартовой. В октябре 2021 года акимат Шымкента принял постановление о передаче АО «Аэропорт Шымкент» в доверительное управление с правом выкупа. Первые торги отменили из-за того, что была подана только одна заявка, а по существующим правилам требуется как минимум двое участников. Тогда стоимость стратегически важного объекта определили в 5 млрд 200 млн тенге. Сейчас цена возросла до 5,7 млрд тенге. По информации заместителя главы городского департамента Агентства по защите и развитию конкуренции Ернара Косбаева, продажа аэропорта должна проводиться в соответствии с законом. Проверка же показала, что условия продажи воздушной гавани, разработанные акиматом Шымкента, нарушают принципы честной конкуренции. Акимат готов передать воздушную гавань Шымкента в доверительное управление с последующим правом выкупа. Срок такого управления – 10 лет. При этом к потенциальному покупателю предъявляется ряд требований. К примеру, новый собственник не может использовать аэропорт по какому-либо другому назначению, кроме как обслуживание авиатранспорта. А еще покупатель обязан провести реконструкцию терминала, обновить специальную технику и оборудование, улучшить техническое состояние и модернизировать инфраструктуру. По расчетам, на все про все новому собственнику предстоит в течение 10 лет инвестировать в развитие воздушной гавани 6 млрд тенге. Особых претензий к этим условиям нет. Камнем преткновения при организации очередных торгов стало положение, согласно которому победителю перейдет земельный участок площадью шесть гектаров, на котором расположена существующая инфраструктура аэропорта, включая площадку для телескопических трапов и для стоянки воздушных судов. В антимонопольном департаменте считают, что здесь как раз и кроется нарушение принципов честной конкуренции, а значит, и закона. Ведь при таком раскладе владелец тех самых 6 га всегда будет в выигрышной позиции и сможет в дальнейшем диктовать свои условия потенциальным партнерам. На этой же земле возводится новый терминал, строительство которого третий год подряд ведет АО «Авиакомпания SCAT». – Налицо явные нарушения со стороны организаторов торгов, – комментирует ситуацию Ернар Косбаев. – Потенциальные покупатели, которые имели возражения по этому поводу, обратились в суд, за которым последнее слово. Собственник этих телескопических трапов и стоянки в итоге может оказаться в привилегированном положении и диктовать условия аэропорту и даже другим авиакомпаниям, к примеру, по определению графика перелетов. Это может привести к дополнительным расходам, увеличению стоимости авиабилетов и прочим нежелательным последствиям.