Экономика
Очередная попытка продать аэропорт Шымкента провалилась
Доброта Любовь
собкор по Туркестанской области и г.Шымкент

Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по городу Шымкенту считает, что условия продажи местного аэропорта нарушают принципы честной конкуренции.

Очередная попытка продать АО «Аэропорт Шымкент» провалилась. Из-за условий проведения конкурса, в которых, по мнению антимонопольного ведомства, усматриваются приз­наки нарушения, процедуру продажи приостановили.

Еще во время подготовки к аукциону посту­пили заявления от трех юридических лиц – коллектива аэропорта Шымкента, «Эйрсервис» и «ЭйрАстана». В действиях организаторов торгов обнаружены приз­наки правонарушений в сфере защиты конкуренции. Антимонопольное ведомство вмешалось в ситуа­цию, и торги приостановили, направив соответствующее уведомление городскому акимату.

В программу приватизации АО «Аэропорт Шымкент» было включено Правительством еще на исходе 2020 года. А в январе следующего года в Закон РК «О государственном имуществе» были внесены изменения. В соответствии с ними тендер признавался состоявшимся даже при участии единственного претендента, если тот предложит объекту цену не ниже стартовой.

В октябре 2021 года акимат Шымкента принял постановление о передаче АО «Аэро­порт Шымкент» в доверительное управление с правом выкупа.

Первые торги отменили из-за того, что была подана только одна заявка, а по существующим правилам требуется как минимум двое участников. Тогда стоимость стратегически важного объекта определили в 5 млрд 200 млн тенге. Сейчас цена возросла до 5,7 млрд тенге.

По информации заместителя главы городского департамента Агентства по защите и развитию конкуренции Ернара Косбаева, продажа аэропорта должна проводиться в соответствии с законом. Проверка же показала, что условия продажи воздушной гавани, разработанные акиматом Шымкента, нарушают принципы честной конкуренции.

Акимат готов передать воздушную гавань Шымкента в доверительное управление с последующим правом выкупа. Срок такого управления – 10 лет. При этом к потенциальному покупателю предъявляется ряд требований. К примеру, новый собственник не может использовать аэропорт по какому-либо другому назначению, кроме как обслуживание авиатранспорта. А еще покупатель обязан провес­ти реконструкцию терминала, обновить специальную технику и оборудование, улучшить техническое состояние и модернизировать инфраструктуру. По расчетам, на все про все новому собственнику предстоит в течение 10 лет инвестировать в развитие воздушной гавани 6 млрд тенге. Особых претензий к этим условиям нет.

Камнем преткновения при организации очередных торгов стало положение, согласно которому победителю перейдет земельный участок площадью шесть гектаров, на котором расположена сущест­вующая инфраструктура аэропорта, включая площадку для телескопических трапов и для стоянки воздушных судов.

В антимонопольном департамен­те считают, что здесь как раз и кроется нарушение принципов честной конкуренции, а значит, и закона. Ведь при таком раскладе владелец тех самых 6 га всегда будет в выигрышной позиции и сможет в дальнейшем диктовать свои условия потенциальным партнерам.

На этой же земле возводится новый терминал, строительство которого третий год подряд ведет АО «Авиакомпания SCAT».

– Налицо явные нарушения со стороны организаторов торгов, – комментирует ситуацию Ернар Косбаев. – Потенциальные покупатели, которые имели возражения по этому поводу, обратились в суд, за которым последнее слово. Собственник этих телескопических трапов и стоянки в итоге может оказаться в привилегированном положении и диктовать условия аэропорту и даже другим авиакомпаниям, к примеру, по определению графика перелетов. Это может привести к дополнительным расходам, увеличению стоимости авиабилетов и прочим нежелательным последствиям.

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