Очередной сюрприз от GGG

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Юрий Лифинцев

Иногда бывает немного обидно: ждешь месяцами феерию от GGG, а он чуть-чуть проверит на прочность своего очередного соперника и роняет его где-то в начале боя. Почти 9 месяцев после поражения Геннадия Геннадие­вича от Сауля «Канело» Альвареса спортивные издания только и раскручивали темы о том, с кем теперь будет драться карагандинский экс-чемпион мира, не пора ли ему заканчивать спортивную карьеру, как скажутся на Головкине смена тренера и переход в более тяжелую, хотя и промежуточную, весовую категорию до 74,4 кг. А когда стало наверняка известно, что в ринг против него выйдет канадец Стив Роллс, прогнозы посыпались, как осенние листья во время урагана.

Как ни крути, а главным действую­щим лицом этого вечера считался Головкин, и ринг украшали его 3 буквы – GGG. Стив Роллс, между прочим, и сам, как теперь говорят, небитый мастер кожаной перчатки. Он выиграл все свои 19 поединков, в том числе 10 – нокаутом.

После взвешивания, на котором Головкин пообещал зрителям потрясаю­щий бой и незабываемое зрелище, Роллс ответил незлобно: «Ну что ж, я постараюсь быть достойным…» А специалисты полагали, что Головкин расправится с Роллсом за 3–6 раундов.

В первом раунде Головкин потихоньку пошел вперед, проводя мягкую рекогносцировку, но уже к концу трехминутки несколько раз прижал канадца к канатам, продемонстрировав и свою мощь, и разнообразие техники. Второй раунд был немного ровнее, Роллс оживился, ему тоже, как и некоторым экспертам, показалось, что Головкин «постарел и уже не тот». Хотя и самому Роллсу 35 лет, он не намного моложе Геннадия.

Третий раунд прошел в позицион­ных стычках, а в четвертом казах­станец ринулся в решительную атаку. Удары сыпались на противника сверху и снизу, слева и справа, Геннадий подключил свой мощный резерв в виде болезненных «выстрелов» в корпус визави. Я не помню, кто эффективно противостоял таким мощным наступательным действиям Головкина. Разве что Сауль «Канело» Альварес, но, справедливости ради, скажем, что в обоих боях с Геннадием мексиканец благодаря своему опыту, мастерству и таланту просто не допускал таких затяжных наскоков со стороны Головкина. Потому, наверное, и оба раза выстоял.

Класс Стива Роллса, конечно, заметно ниже. Он на самом деле посодействовал, как и обещал, нашему боксеру в демонстрации им потрясающего боя, чем и останется, как тоже обещал, доволен. В четвертом раунде мощнейшая атака Головкина, в которой был продемонстрирован весь технический арсенал нашего земляка, завершилась первым поражением Роллса и 35-м нокаутом в профессиональной карьере Голов­кина. Канадец широко распластался на полу, а затем не присутствовал на церемонии объявления победителя, правда, по уважительной причине – он все еще находился в прострации.

Сразу после очередной победы Геннадий Головкин сообщил переполненным восторженным трибунам, что надеется в третий раз встретиться с «Канело» и взять у него реванш за поражение, вернуть себе все престижные пояса. Как скоро такой матч может состояться и состоится ли вообще – большой вопрос. Если казахстанцу он очень нужен, то рыжему мексиканцу не нужен вообще…

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