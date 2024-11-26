Очередную трассу хотят сделать платной в Казахстане

Транспорт, Авто, Автодороги
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Дана Аменова
корреспондент

Минтранспорта объявило о введении платы за проезд на участке автодороги Шымкент – Кызылорда протяженностью 425,5 км, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Согласно проекту, размещённому на портале «Открытые НПА», стоимость проезда будет зависеть от типа транспортного средства.

Тарифы для различных категорий транспорта установлены следующим образом:

- Легковые автомобили: 530 тенге (0,1 436 МРП).

- Небольшие автобусы и грузовики грузоподъёмностью до 2,5 тонны: 2 680 тенге (0,7 259 МРП).

- Автобусы и грузовики весом до 5,5 тонны: 5 430 тенге (1,4707 МРП).

- Грузовики весом до 10 тонн: 8 110 тенге (2,1 966 МРП).

- Грузовики весом от 10 до 15 тонн: 10 850 тенге (2,9 388 МРП).

- Грузовики весом свыше 15 тонн: 13 530 тенге (3,6 647 МРП).

Для автобусов и грузовиков предусмотрены месячные абонементы стоимостью от 2 до 10 МРП в зависимости от грузоподъёмности.

Введение платы за проезд направлено на улучшение дорожной инфраструктуры и повышение качества обслуживания автодорог.

Обсуждение проекта документа продлится до 4 декабря 2024 года.

#трасса #открытые НПА #плата #Минтранспорта

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