ODARA: как будет работать немецкий пилотный проект по защите прав женщин в РК

Как пояснили в МВД, будет проводиться опрос, были ли ранее случаи бытового насилия, были ли какие-то угрозы, побои или оскорбления, а также, есть ли у абьюзера зарегистрированное оружие или нет. И, исходя из ответов, будут определяться риски тяжких случаев бытового насилия.

Фото: Kazpravda.kz

Заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Ренат Зулхаиров сообщил, что за последние 5 лет число обращений по фактам бытового насилия увеличилось в 3 раза, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«За последние 5 лет число обращений по фактам бытового насилия увеличилось в 3 раза. По 60% из них полиция не смогла принять меры, из-за отказа потерпевшими от подачи заявлений. А без этого, согласно действующему законодательству, полицейский не может привлечь «домашних тиранов» к ответственности. Безнаказанность порождает вседозволенность. Отсюда вытекают более тяжкие последствия. Уже в этом году совершено 18 убийств на бытовой почве», - отметил Ренат Зулхаиров на брифинге в МВД.

По его словам, истинные причины насилия в семье кроются в социальной неустроенности и сложной жизненной ситуации, падении морально-нравственных устоев, маргинализации части общества, а также в алкоголизме, наркозависимости и лудомании.

«В Казахстане ежегодно в полицию поступает более 100 тысяч сообщений о фактах бытового насилия. Конечно, конфликты разные, и последствия от них тоже отличны. Для определения семей с высокой степенью опасности планируется использование системы ODARA. В случае совершения бытового насилия, заполняется анкета ODARA, которая состоит из 13 вопросов. Только на 4 вопроса отвечают участники, на остальные 9 информация собирается из соответствующих баз данных. Это только пилотный проект. Механизмы, которые покажут свою эффективность, будут предусмотрены в Концепции общественной безопасности в партнерстве с обществом», - рассказал спикер.

Так, по его словам, будет проводиться опрос, были ли ранее случаи бытового насилия, были ли какие-то угрозы, побои или оскорбления, а также, есть ли у абьюзера зарегистрированное оружие или нет. И, исходя из ответов, будут определяться риски тяжких случаев бытового насилия.

«Все эти факторы учитываются, собираются, анализируются, там должны быть ответы «да» или «нет», и каждому «да» присваивается 1 балл. Если много ответов «да» и, соответственно, набирается много баллов, то этой семье присваивается высокая степень риска. И здесь уже полиция будет уделять больше внимания такой семье. Где немного баллов, будет достаточно провести профилактическую беседу. В случае выявления средней степени риска, мы будем комплексно решать вопросы с участием представителей других заинтересованных госорганов", - пояснил Зулхаиров.

Информационная система будет настроена на то, чтобы объективно и правильно оценить факт бытового насилия, оценить степень риска в такой семье, и уже объективно принять меры и выработать тактику поведения и исправления такой семьи, резюмировал он.

Ранее сообщалось, что в Астане, Алматы и Павлодаре запустят немецкий пилотный проект ODARA по защите прав женщин.