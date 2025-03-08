Одеждой идентичность подчеркнув Сделано в Казахстане 8 марта 2025 г. 2:00 18 Алибек Байшуленов собственный корреспондент по Кызылординской области Кызылординская швея-дизайнер возрождает старинные казахские традиции и обычаи фото Ансара Кауленова Хозяйка бренда Qoloner Brend by Zhazira Ramazan популяризирует самобытную казахскую культуру, занимаясь пошивом многообразных видов одежды. Также в ассортименте дизайнера – тканевые сумки, подушки, курак-корпе, лоскутные одеяла, полные комплекты қыз-жасауы (приданое невесты), бесік-жасауы (предметы для младенческой колыбели) и других казахских обрядов. Как рассказала организатор самобытного швейного бизнеса, заявки на этноодежду поступают почти из всех регионов республики благодаря ее странице в социальной сети. – Сейчас в процессе шитья находится ряд повседневных мужских и женских костюмов, – говорит Жазира. – В последнее время очень много заказов поступает на комплекты для обрядов из Астаны, Алматы, Шымкента, Тараза, Семея. К примеру, қыз-жасауы по обычаю состоит из девяти предметов. Среди них – корпе, подушки, полотенца и другое. Кроме того, исполняю крупные заказы. Недавно пошила камзолы целому классу одной из костанайских школ. Жазира Ургенишбаева родилась в пригородном поселке Тасбогет. После окончания школы поступила в КГУ им. Коркыта-ата, в котором по специальности «информационные системы и технологии» окончила бакалавриат, а после и магистратуру. Идея открыть собственное дело у нее появилась лет десять лет назад, когда Жазира была в декретном отпуске. А специальность помогла ей в этом. Мастерица умело пользуется компьютерными программами – многофункциональными графическими редакторами Adobe Photoshop, CorelDRAW, другими дизайнерскими комплексными инструментами. – Дома я занялась вышивкой брошей бисером, изготовлением украшений из натуральных камней, ободков, корон, букетов, а продавала их салонам города, – вспоминает швея-дизайнер. – Потом появился интерес к украшению женских камзолов. Постепенно число заказов росло, поэтому решилась развивать производство. Для расширения сферы деятельности прибегла к государственной грантовой поддержке. В прошлом году на средства «Гранта 400 МРП» в рамках проекта «Бастау бизнес» приобрела современное оборудование – швейные и вышивальные машинки. А недавно на выигранный пятимиллионный грант купила лазерный станок и большую 12-ниточную вышивальную машинку. На вопрос, откуда у нее такой талант к шитью, мастерица ответила, мол, гены передались от бабушки и родителей. – По рассказам отца и родственников-аксакалов, моя бабушка Кызжан была известной в округе швеей-ремесленницей, – отмечает Жазира. – Она сама кроила, шила одежду всей родне, одежду они не покупали. У моей мамы Анар Жумабаевой тоже талант к рукоделию. После моих рекомендаций она сейчас также шьет на заказ. Открыла собственный цех, изготавливает в национальном стиле покрывала, одеяльца, чехлы, подушки и другие изделия домашнего быта. Скажу и о золотых руках отца Рамазана Ургенишбаева. Он мастер на все руки, сам построил нам дома и помещения под цеха. А я, выходит, и дизайнер, и швея. В цеху у Жазиры Ургенишбаевой работают пять швей-мастериц, еще двое – в подмастерьях. Материал для изготовления товаров приобретается в Кызылорде, Актобе и Атырау. – Я шью все, что пожелает клиент, – признается мастерица. – Но в планах – хочу в комплекте изготавливать предметы всех видов «қаде» казахских традиций, обрядов, ритуалов. Их в нашей культуре очень много. Сейчас изучаю историю и детали каждой церемонии. Кроме того, есть идея открыть мастерскую по изготовлению лечебных одеял. Также в мечтах – увеличить производство и ассортимент товаров, укрепить возможности, открыть большие цеха, салоны, магазины. Думаю, если ставить высокие цели – можно всего добиться! В своих работах дизайнер использует различные этноорнаменты. Но ее фирменная фишка – это ласточка. – При разработке эскизов в зависимости от предмета я использую растительные, животные, геометрические, символические, астральные и каллиграфические орнаменты, – говорит дизайнер. – Но с недавних пор точечно стала использовать образный силуэт ласточки. Пусть это будет моим фирменным знаком. Қарлығаш у казахов олицетворяет вечные человеческие ценности: любовь, верность, красоту. Она считается символом счастья и домашнего уюта. С 2014 года Жазира не пропускает традиционные для Кызылорды выставки «Сыр шеберлері», «Один шаг к бренду» и другие фестивали-ярмарки. За вклад в развитие ремесленной отрасли отмечена благодарственными письмами акима Кызылорды (за участие в выставке «Алтын дән»), областного управления культуры и спорта (областной фестиваль моды «Этно Fashion»), ректора КГУ им. Коркыта-ата за спонсорство конкурса («Мисс университета»), руководства Высшего колледжа Orda (за организацию конкурса ремесел Orda Shabyt), областного молодежного крыла Jas Otan (мероприятия Fashion STYLE). Имеет награды «Лучший хендмейкер» города Кызылорды, звание «Сыр шебері» в рамках проекта Insta Star. А еще Жазира постоянно участвует в благотворительных выставках. Все вырученные на них средства она направляет на помощь нуждающимся семьям. Кроме того, ее в качестве члена жюри часто приглашают на различные конкурсы ремесел. #культура #одежда #бренд #Жазира Ургенишбаева