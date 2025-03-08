Одеждой идентичность подчеркнув

Сделано в Казахстане
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Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

Кызылординская швея-дизайнер возрождает старинные казахские традиции и обычаи

фото Ансара Кауленова

Хозяйка бренда Qoloner Brend by Zhazira Ramazan популяризирует самобытную казахскую культуру, занимаясь пошивом многообразных видов одежды. Также в ассортименте дизайнера – тканевые сумки, подушки, курак-корпе, лоскутные одеяла, полные комплекты қыз-жасауы (приданое невесты), бесік-жасауы (предметы для младенческой колыбели) и других казахских обрядов.

Как рассказала организатор самобытного швейного бизнеса, заявки на этноодежду поступают почти из всех регионов республики благодаря ее странице в социальной сети.

– Сейчас в процессе шитья находится ряд повседневных мужских и женских костюмов, – говорит Жазира. – В последнее время очень много заказов поступает на комплекты для обрядов из Астаны, Алматы, Шымкента, Тараза, Семея. К примеру, қыз-жасауы по обычаю состоит из девяти предметов. Среди них – корпе, подушки, полотенца и другое. Кроме того, исполняю крупные заказы. Недавно пошила камзолы целому классу одной из костанайских школ.

Жазира Ургенишбаева родилась в пригородном поселке Тасбогет. Пос­ле окончания школы поступила в КГУ им. Коркыта-ата, в котором по специальности «информационные системы и технологии» окончила бакалавриат, а после и магистратуру.

Идея открыть собственное дело у нее появилась лет десять лет назад, когда Жазира была в декретном отпуске. А специальность помогла ей в этом. Мастерица умело пользуется компьютерными программами – многофункциональными графическими редакторами Adobe Photoshop, CorelDRAW, другими дизайнерскими комплексными инструментами.

– Дома я занялась вышивкой брошей бисером, изготовлением украшений из натуральных камней, ободков, корон, букетов, а продавала их салонам города, – вспоминает швея-дизайнер. – Потом появился интерес к украшению женских камзолов. Постепенно число заказов росло, поэтому решилась развивать производство. Для расширения сферы деятельности прибегла к государственной грантовой поддержке.

В прошлом году на средства «Гранта 400 МРП» в рамках проекта «Бастау бизнес» приобрела современное оборудование – швейные и вышивальные машинки. А недавно на выигранный пятимиллионный грант купила лазерный станок и большую 12-ниточную вышивальную машинку.

На вопрос, откуда у нее такой талант к шитью, мастерица ответила, мол, гены передались от бабушки и родителей.

– По рассказам отца и родственников-аксакалов, моя бабушка Кызжан была известной в округе швеей-ремесленницей, – отмечает Жазира. – Она сама кроила, шила одежду всей родне, одежду они не покупали. У моей мамы Анар Жумабаевой тоже талант к рукоделию. После моих рекомендаций она сейчас также шьет на заказ. Открыла собственный цех, изготавливает в национальном стиле покрывала, одеяльца, чехлы, подушки и другие изделия домашнего быта. Скажу и о золотых руках отца Рамазана Ургенишбаева. Он мастер на все руки, сам построил нам дома и помещения под цеха. А я, выходит, и дизайнер, и швея.

В цеху у Жазиры Ургенишбаевой работают пять швей-мастериц, еще двое – в подмастерьях. Материал для изготовления товаров приобретается в Кызылорде, Актобе и Атырау.

– Я шью все, что пожелает клиент, – признается мастерица. – Но в планах – хочу в комплекте изготавливать предметы всех видов «қаде» казахских традиций, обрядов, ритуалов. Их в нашей культуре очень много. Сейчас изучаю историю и детали каждой церемонии. Кроме того, есть идея открыть мастерскую по изготовлению лечебных одеял. Также в мечтах – увеличить производство и ассортимент товаров, укрепить возможности, открыть большие цеха, салоны, магазины. Думаю, если ставить высокие цели – можно всего добиться!

В своих работах дизайнер использует различные этноорнаменты. Но ее фирменная фишка – это ласточка.

– При разработке эскизов в зависимости от предмета я использую растительные, животные, геометрические, символические, астральные и каллиграфические орнаменты, – говорит дизайнер. – Но с недавних пор точечно стала использовать образный силуэт ласточки. Пусть это будет моим фирменным знаком. Қарлығаш у казахов олицетворяет вечные человеческие ценности: любовь, верность, красоту. Она считается символом счастья и домашнего уюта.

С 2014 года Жазира не пропускает традиционные для Кызылорды выставки «Сыр шеберлері», «Один шаг к бренду» и другие фестивали-ярмарки. За вклад в развитие ремесленной отрасли отмечена благодарственными письмами акима Кызылорды (за участие в выставке «Алтын дән»), областного управления культуры и спорта (областной фестиваль моды «Этно Fashion»), ректора КГУ им. Коркыта-ата за спонсорство конкурса («Мисс университета»), руководства Высшего колледжа Orda (за организацию конкурса ремесел Orda Shabyt), областного молодежного крыла Jas Otan (мероприятия Fashion STYLE).

Имеет награды «Лучший хенд­мейкер» города Кызылорды, звание «Сыр шебері» в рамках проекта Insta Star. А еще Жазира постоянно участвует в благотворительных выставках. Все вырученные на них средства она направляет на помощь нуждающимся семьям. Кроме того, ее в качестве члена жюри часто приглашают на различные конкурсы ремесел.

#культура #одежда #бренд #Жазира Ургенишбаева

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