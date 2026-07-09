С 10 июля в Казахстане вводят платность на новых участках республиканских дорог

С 10 июля платный режим начнет действовать на участках Караганда – Балхаш – Бурылбайтал и Бурылбайтал – Курты. С 11 июля – на участке Талдыкорган – Усть-Каменогорск, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«ҚазАвтоЖол» сообщает о поэтапном введении платности на отдельных участках автомобильных дорог республиканского значения.

С 10 июля 2026 года платный режим начнет действовать на участках Караганда – Балхаш – Бурылбайтал и Бурылбайтал – Курты. С 11 июля 2026 года платность будет введена на участке Талдыкорган – Усть-Каменогорск.

Идентификация транспортных средств и начисление оплаты за проезд будут осуществляться в автоматическом режиме - путем фиксации государственного регистрационного номерного знака при проезде через арки контроля.

1. Караганда – Балхаш – Бурылбайтал

Платность на участке вводится с 10 июля 2026 года. Протяженность платного участка составляет 645,64 км, из них 91 км — действующие, 554,64 км — новые. Начальный пункт участка — км 247+700, конечный пункт — км 2151+000. Скоростной режим на данном участке — не более 140 км/ч. Абонентскую плату могут оформить пользователи, чьи транспортные средства зарегистрированы в Бухар-Жырауском, Абайском, Шетском, Актогайском, Мойынкумском, Жамбылском районах, а также в городах Балхаш и Приозерск.

2. Бурылбайтал – Курты

Платность на участке вводится с 10 июля 2026 года. Протяженность платного участка составляет 80 км. Начальный пункт участка — км 1041+000, конечный пункт — км 1121+000. Скоростной режим на данном участке — не более 140 км/ч. Абонентскую плату могут оформить пользователи, чьи транспортные средства зарегистрированы в Жамбылском и Илийском районах.

3. Талдыкорган – Усть-Каменогорск

Платность на участке вводится с 11 июля 2026 года. Протяженность платного участка составляет 772,955 км, из них 32,4 км — I категории, 740,55 км — II категории. Начальный пункт участка — км 287+000, конечный пункт — км 1073+000. Скоростной режим составляет: для участка I-б категории — не более 110 км/ч; для участка II категории — не более 100 км/ч.

Абонентскую плату могут оформить пользователи, чьи транспортные средства зарегистрированы в Ескельдинском, Аксуском, Саркандском, Алакольском, Урджарском, Аягозском, Жарминском и Уланском районах.

Абонентская плата предусмотрена для местных автотранспортных средств, зарегистрированных в населенных пунктах, прилегающих к платному участку. Она оформляется сроком на один месяц или один год и устанавливается в зависимости от типа транспортного средства и его грузоподъемности.

Оформить абонентскую плату можно:

- в личном кабинете на сайте kaztoll.kz;

- по бесплатному номеру контакт-центра 1403;

- в пунктах взимания платы;

- в центрах по работе с клиентами.

АО «НК «ҚазАвтоЖол» рекомендует водителям заранее ознакомиться с информацией о платных участках, проверить корректность государственного регистрационного номерного знака транспортного средства и своевременно оформить абонентскую плату при наличии соответствующего права. По дополнительным вопросам пользователи могут обратиться в контакт-центр 1403. Звонок бесплатный.