В правительстве обсудили ход реализации автодорожных проектов

Под председательством первого заместителя Премьер-министра Нурлыбека Налибаева состоялось совещание по вопросам исполнения поручений, данных по итогам заседания Совета по привлечению инвестиций 26 июня текущего года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Фото: пресс-служба правительства

Также в ходе совещания рассмотрен ход реализации поручений Главы государства по реализации проектов «Кызылорда – Саксаульский», «Улгайсын – Саксаульский» и «Бейнеу – Саксаульский».

Утверждена соответствующая Дорожная карта, включающая комплекс мероприятий по своевременному и качественному выполнению поставленных задач.

Первый заместитель Премьер-министра подчеркнул, что реализация указанных автодорожных проектов находится на особом контроле Главы государства.

По итогам совещания даны соответствующие поручения по обеспечению исполнения мероприятий Дорожной карты, укреплению межведомственного взаимодействия и соблюдению установленных сроков.