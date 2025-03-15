Один спонсор – множество идей Наурыз 15 марта 2025 г. 6:00 14 Екатерина Бескорсая cобственный корреспондент по Павлодарской области Совершать экспедиции и издавать полезную литературу помогает поддержка партнера фото из архива Дома географии Современная благотворительность в Казахстане не ограничивается помощью людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Сегодня в стране реализуется немало общественно значимых инициатив, которые были бы невозможны без финансовой поддержки крупных компаний. Один из таких примеров – крупный проект павлодарского Дома географии «Развитие туризма и краеведения», финансирует который АО «ТНК «Казхром». Благодаря спонсору одно из самых эффективных НПО Прииртышья, работающее с детьми и молодежью, смогло организовать серию экспедиций по региону, плавучую академию для школьников «Фарватер», приобрести современные велосипеды для своего клуба спортивного велотуризма из Экибастуза «Восьмая миля» и многое другое. – Мы этот проект обсуждали около трех лет, – рассказывает директор Дома географии Александр Вервекин. – Я и в другие организации подавал заявку, особенно для поддержки нашего клуба велотуризма, которым руководит пенсионер Анатолий Филиппович Пырлик. Таких энтузиастов еще поискать! Он, например, со своими воспитанниками ездил в Восточный Казахстан, чтобы отыскать физико-географический центр Евразии. Словом, клуб отличный, но деньги на оснащение нужны немалые. И вот летом прошлого года нас поддержал «Казхром», мы получили средства и сразу же начали реализацию проекта. Первым событием стал двухдневный сплав по Иртышу от села Песчаное района Теренколь до села Актогай. Александр отмечает, что сотрудничество с промышленным гигантом у Дома географии началось давно. Еще в 2016 году актюбинское подразделение «Казхрома» поддержало павлодарский Дом географии при проведении Дня Иртыша. Затем Аксуский ферросплавный завод (еще одно подразделение «Казхрома») профинансировал создание при Доме географии геологического музея. Словом, спонсору понравился подход к делу павлодарских общественников, которые буквально засыпали партнера идеями. И следующим шагом этого благотворительного сотрудничества стало выделение трех миллионов тенге на комплексный проект по развитию туризма и краеведения. В его рамках состоялись экспедиции в Баянаульский нацпарк для изучения природного ландшафта, знакомства молодежи с биоразнообразием родного края. Пройдя по старому туристскому маршруту, группа ПавГео (так сокращенно называют Дом географии) исследовала несколько горельников, туристские стоянки, звериные тропы. Насыщенной оказалась этнографическая экспедиция в село Сарышыганак города Аксу. Участники смогли встретиться здесь с замечательными людьми, которые хранят старинные казахские традиции и развивают современную культуру. Главной «фишкой» поездки стало знакомство с собаками породы тазы, которых уже 30 лет разводит Амир Казангапов. Следующим маршрутом для путешествий было направление Кеменгер – Даниловка – Ефремовка. К слову, этот путь должен стать частью туристского маршрута, который разработал и развивает акимат Павлодарского района. Здесь «изюминкой» можно назвать экопоселение в Даниловке, где общественник Юрий Гашек вместе с единомышленниками устроил в степи самый настоящий лес. Теперь тут семьями живут люди, и их посадки все меньше похожи на рукотворные: деревья разрастаются, в зарослях селятся птицы, формируется своя экосистема. Рассказывать о мероприятиях проекта «Развитие туризма и краеведения» можно долго. Сейчас же члены ПавГео сосредоточены на завершении книги «1 000 интересных фактов о Павлодарской области». В ней они собирают не просто общеизвестные данные, но и детали, события, которые, как калейдоскоп, сложатся в красивую картинку. В проекте книги есть несколько зарисовок и о марте. Например, как в 2011 году в селе Енбекши Железинского района на Наурыз между собой соревновались улицы. Или о том, что март в северном Павлодаре – все еще зима: по природе, а не по календарю. Профессиональный синоптик Галина Шпак рассказала, что фенологи считают началом весны время, когда среднесуточная температура устойчиво перейдет за ноль градусов по Цельсию. Для Павлодара эта дата – седьмое апреля. Наверняка это издание станет красивым итогом проекта «Развитие туризма и краеведения», а главное – будет полезно и интересно всем жителям региона. #Павлодар #туризм #Прииртышье #Дом географии