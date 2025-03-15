Один спонсор – множество идей

Современная благотворительность в Казахстане не ограничивается помощью людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Сегодня в стране реализуется немало общественно значимых инициатив, которые были бы невозможны без финансовой поддержки крупных компаний. Один из таких примеров – крупный проект павлодарского Дома географии «Развитие туризма и краеведения», финансирует который АО «ТНК «Казхром».

Благодаря спонсору одно из самых эффективных НПО Прииртышья, работающее с детьми и молодежью, смогло организовать серию экспедиций по региону, плавучую академию для школьников «Фарватер», приобрести современные велосипеды для своего клуба спортивного велотуризма из Экибастуза «Восьмая миля» и многое другое.

– Мы этот проект обсуждали около трех лет, – рассказывает директор Дома географии Александр Вервекин. – Я и в другие организации подавал заявку, особенно для поддержки нашего клуба велотуризма, которым руководит пенсионер Анатолий Филиппович Пырлик. Таких энтузиастов еще поискать! Он, например, со своими воспитанниками ездил в Восточный Казахстан, чтобы отыскать физико-географический центр Евразии. Словом, клуб отличный, но деньги на оснащение нужны немалые. И вот летом прошлого года нас поддержал «Казхром», мы получили средства и сразу же начали реализацию проекта. Первым событием стал двухдневный сплав по Иртышу от села Песчаное райо­на Теренколь до села Актогай.

Александр отмечает, что сотрудничество с промышленным гигантом у Дома географии началось давно. Еще в 2016 году актюбинское подразделение «Казхрома» поддержало павлодарский Дом географии при проведении Дня Иртыша. Затем Аксуский ферросплавный завод (еще одно под­разделение «Казхрома») профинансировал создание при Доме географии геологического музея.

Словом, спонсору понравился подход к делу павлодарских общественников, которые буквально засыпали партнера идеями. И следующим шагом этого благотворительного сотрудничества стало выделение трех миллионов тенге на комплексный проект по развитию туризма и краеведения.

В его рамках состоялись экспедиции в Баянаульский нацпарк для изучения природного ланд­шафта, знакомства молодежи с биоразнообразием родного края. Пройдя по старому туристскому маршруту, группа ПавГео (так сокращенно называют Дом гео­графии) исследовала несколько горельников, туристские стоянки, звериные тропы.

Насыщенной оказалась этнографическая экспедиция в село Сарышыганак города Аксу. Участники смогли встретиться здесь с замечательными людьми, которые хранят старинные казахские традиции и развивают современную культуру. Главной «фишкой» поездки стало знакомство с собаками породы тазы, которых уже 30 лет разводит Амир Казангапов.

Следующим маршрутом для путешествий было направление Кеменгер – Даниловка – Ефремовка. К слову, этот путь должен стать частью туристского маршрута, который разработал и развивает акимат Павлодарского района. Здесь «изюминкой» можно назвать экопоселение в Даниловке, где общественник Юрий Гашек вместе с единомышленниками устроил в степи самый настоя­щий лес. Теперь тут семьями живут люди, и их посадки все меньше похожи на рукотворные: деревья разрастаются, в зарослях селятся птицы, формируется своя экосистема.

Рассказывать о мероприятиях проекта «Развитие туризма и крае­ведения» можно долго. Сейчас же члены ПавГео сосредоточены на завершении книги «1 000 интересных фактов о Павлодарской области». В ней они собирают не просто общеизвестные данные, но и детали, события, которые, как калейдоскоп, сложатся в красивую картинку.

В проекте книги есть несколько зарисовок и о марте. Например, как в 2011 году в селе Енбекши Железинского района на Наурыз между собой соревновались улицы. Или о том, что март в северном Павлодаре – все еще зима: по природе, а не по календарю. Профессиональный синоптик Галина Шпак рассказала, что фенологи считают началом весны время, когда среднесуточная температура устойчиво перейдет за ноль градусов по Цельсию. Для Павлодара эта дата – седьмое апреля.

Наверняка это издание станет красивым итогом проекта «Развитие туризма и краеведения», а главное – будет полезно и интересно всем жителям региона.