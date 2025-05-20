В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из 19 стран

Фото: пресс-служба акимата Астаны

На чемпионате Азии по художественной гимнастике в Сингапуре спортсмены Астаны завоевали в общей сложности 11 медалей. Из них 5 - золотые, 4 – серебряные, 2 - бронзовые, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

В первый день соревнований в командном многоборье сборная специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №1 завоевала золото. В командном первенстве среди сеньоров к этому составу присоединились Айым Мейржанова и Айбота Ертайқызы, которые принесли серебряную медаль. В юниорских соревнованиях серебро завоевали Акмарал Ерекешева и Рысбек Айганым.

В финальной программе Команда №1 специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 1 завоевала золото в упражнении "3 кольца + 2 пары булав" и серебро в 5 лентах.

Индивидуальные результаты:

Айбота Ертайқызы - золотая медаль в ленте, бронзовая медаль в многоборье;

Акмарал Ерекешева - золото с мячом и лентой, серебряная медаль с булавами;

Айым Мейржанова - бронзовая медаль с булавами;

Рысбек Айганым - 4 место в индивидуальном многоборье.

В состав опытных тренеров во главе с главным тренером Меруерт Балгынбаевой, внесшей большой вклад в достижение этого исторического результата, входят Оксана Нечитайло и Екатерина Панченко. Подготовили спортсменов хореографы - Сая Айдыс и Карина Аблакова во главе с Чингизом Оспанбаевым.