Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса

Фото: МЧС РК

По словам выжившего пассажира Заура Мамедова, представители авиакомпании по каким-то причинам не впустили одного из пассажиров на борт самолета, хотя тот уже прошел регистрацию, таможенный контроль и долгое время находился в чистой зоне.

Собеседник SHOT рассказал, что не попавший на борт пассажир спорил и настаивал на том, что может лететь, однако в итоге его вернули обратно в терминал. Имя пассажира, не попавшего на рейс, неизвестно.

Сам Заур, который летел из Баку с похорон отца, получил ранение ноги и травмы лица. В момент падения самолета он отправил своей девушке сообщение о том, что воздушное судно терпит крушение. По его словам, сразу после катастрофы он пытался спасти всех, кого мог.