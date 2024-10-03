Офицеров запаса призовут на службу в 2025 году

Министерство обороны опубликовало проект постановления, в котором говорится, что в 2025 году на службу в войска планируют призвать 915 офицеров запаса, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт «Открытые НПА»

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Согласно проекту постановления, речь идет о тех, кто эту службу еще не проходил и пригодных по медицинским показаниям.

700 офицеров-запасников планируют направить в Вооруженные силы, 131 офицера - в Национальную гвардию, 80 человек планируют направить в погранвойска КНБ, 4 - в воинские части МЧС.

Срок службы составит 24 месяца.

Публичное обсуждение проекта продлится до 16 октября.