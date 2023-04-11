Оформить онлайн все виды доверенностей стало возможным в Казахстане

Казахстан стал одним из первых государств в мире, который перевел в цифровой формат данный вид нотариального действия. На сегодня эта услуга в онлайн-режиме доступна только во Франции и Литве.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Министерство юстиции совместно с МЦРИАП презентовали новый проект «Цифровой нотариат», который существенно упростит гражданам получение нотариальных услуг. Теперь у казахстанцев появилась возможность оформить все виды доверенностей в электронном виде, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Как отмечается, Казахстан стал одним из первых государств в мире, который перевел в цифровой формат данный вид нотариального действия. На сегодня нотариальное удостоверение доверенности в онлайн-режиме доступны только во Франции и Литве.

Министр юстиции РК Азамат Ескараев отметил, что проект реализован по поручению главы государства в рамках «цифровых» инициатив Правительства (в том числе в рамках портфеля проектов Digital Justice) министерствами юстиции, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности совместно с Республиканской нотариальной палатой.

«Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в предвыборной программе заявил о необходимости создания соответствующей цифровой инфраструктуры на базе мобильного приложения Е-gov для взаимодействия государства с населением и бизнесом. Сегодняшний проект «Цифровой нотариат» — одна из работ в этом направлении. Мы и впредь совместно с госорганами продолжим реализацию полезных проектов по облегчению жизни казахстанцев», — отметил министр цифрового развития Багдат Мусин.

По словам Азамата Ескараева, если ранее для оформления доверенности требовалось физическое присутствие клиента для подписания и удостоверения документа нотариусом, то теперь нотариальная доверенность доступна гражданам через eGov Mobile, а в дальнейшем она появится и в ряде банковских приложений. Так называемая «Цифровая доверенность» оформляется в режиме онлайн посредством видеосвязи клиента с нотариусом, проинформировал министр юстиции.

Для оформления цифровой доверенности необходимо:

1. авторизоваться в приложении eGov Mobile;

2. заполнить заявку и подписать ее с помощью ЭЦП;

3. осуществить видеозвонок нотариусу из приложения для подтверждения личности;

4. оплатить услугу нотариуса по установленному тарифу;

5. получить цифровую доверенность в разделе «Цифровые документы».

Оказать данную услугу сможет любой нотариус, свободный в момент обращения. Цифровую доверенность можно будет предъявлять во всех государственных инстанциях или по месту требования наравне с бумажным аналогом.

При этом в целях обеспечения безопасности используется ЭЦП с применением биометрических данных пользователя как при авторизации в приложении eGov Mobile, так и при подписании заявки.