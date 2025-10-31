Огородных дел мастер

Колонка обозревателя
4
Елена Левкович

Младший сын совершенно внезапно увлекся садоводством! Почему, откуда такой интерес – он и сам не понял. Как говорится, проснулся утром и... решил стать ботаником. Хотя, подозреваю, толчком стала покупка летом книги о животных и растениях, занесенных в Красную книгу. От краснокнижных перенес интерес на обычные растения, а дальше, видать, и возникла зеленая идея: можно же самому выращивать!

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Началось все с помидоров. Сажать у нас негде, кроме как на подоконнике, а потому мы сделали рейс в магазин садоводства и притащили домой первые пакеты с землей, дренажем и витаминами. Сажать рассаду мой юный натуралист решил в пластиковых контейнерах, пришлось отдать почти все кухонные. Ушли под благое дело и скрипучие упаковки из-под печенья.

Верите: ребенок отбросил даже телефон. Целыми днями он всматривался в свои «грядки», переставлял контейнеры, чтобы им равномерно попадало солнце. Поливал, удобрял и даже, кажется, пел колыбельную. И ростки пошли! Причем быстро, и крепкие такие. Юннат приступил к следующей фазе: рассадил подросшие кустики в отдельные горшки, чего-то там усложнил с дренажем и подпорками. Помидоры пошли в рост еще быстрее.

Дальше была микрозелень. Она рос­ла недолго: как только заколосилась, была употреблена в салатах. Понравилось: прям жуешь и чувствуешь, что полезно. Еще и со своего огорода – сыну это особенно грело душу.

Следом пошел горох, но он был больше для красоты и опять-таки зеленушкой в салаты ушел. За горохом – перец, за перцем – огурчики. Решил сделать приятное питомцам и посадил кошачью травку. Что тут началось! Если до этого наши хвос­татые взирали на растительность с вялым любопытством, то первые проклюнувшиеся травинки свели кошек с ума. Может, запах какой специфичный, доступный только кошачьему обонянию, но два контейнера с травкой были снесены с подоконника. Сын больше не рискнул сеять такое неудобное для других растений соседство.

От огорода ребенок плавно перешел к декоративным растениям. В магазине «Все для сада и огорода» мы стали завсегдатаями, и как пос­тоянным клиентам нам подарили отросток традесканции. Сейчас она набирает силу аж в трех цветочных горшках. Еще подарили эпипремнум, всей семьей название запоминали. У этого вьющегося товарища уже своя подпорка для лучшего обвивания и просторный горшок.

На подоконнике уже совсем тесно. Потихоньку горшки и контейнеры перекочевывают на тумбочку, ребенок придирчивым взглядом выбирает этажерку на маркетплейсах. И нет-нет спрашивает у меня: а ничего, что хобби это не совсем мальчишеское? Ничего необычного, говорю, мой брат так вообще в подростковом возрасте научился вязать и шить – руки золотые и все хотел попробовать. Да и, в конце концов, откуда-то ведь берутся ботаники, экологи и иже с ними – наверняка также в школьные годы выращивали что-то на подоконниках.

Чувствую, не ограничимся мы и этажеркой: сын на днях заговорил о даче. Оказывается, он уже посмот­рел в Интернете цены на земельные участки, сделал запрос у искусственного интеллекта, сколько стоит построить дачный домик и теплицы... Меня, честно сказать, устраивает огород на подоконнике, да и папа наш тоже как-то не воодушевился идеей фазенды. А с другой стороны, как представишь: свежий воздух, веточки яблонь, кустики малины и хрустишь огурчиком посреди грядок...

Все колонки автора
#дети #хобби #растения #каникулы #увлечение #садовод

Популярное

Все
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
Возобновляемая энергетика – флагман зеленого перехода
Вкус апорта в осеннем парке
Технический колледж: практика и трудоустройство
Еще два медобъекта открылись в регионе
Инициативы Национального курултая реализуются
«Цифра» на вооружении районной полиции
Не инвесторы, а строители финпирамид
«Алматинская осень» неповторима!
К согласию – через этномедиацию
Власти Бразилии подтвердили смерть 121 человека в Рио-де-Жанейро
Лучшие чтецы стихов Абая
Наследие не для «черных копателей»
Энциклопедия столичной жизни
Дороги творчества
Тепло ее сердца – лекарство для людей
Ержан Бабакумаров убит в Астане
В извечном стремлении к свободе
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
В Мангистау на службу заступил новый корабль береговой охраны
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
В Астане проходят праздничные концерты ко Дню Республики
Выставка «Казахский тазы» стартовала в Алматы
С 24 октября стартует акция «Republic Day»
Мажилис утвердил бюджет на 2026–2028 годы
Шымкентский НПЗ отметил 40-летие рекордными достижениями
Не хватило опыта для победы
Капитальный подход к переработке
Телепортация по-казахски: как повороты судьбы могут привести к счастью
Депутаты рассмотрят законопроект о банках и банковской деятельности
Пенсионерам вход бесплатный
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области

Читайте также

Деятельная любовь
Ас болсын!
Здоровый подход
ТБО на экспорт – чем не товар?

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]