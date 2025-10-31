Началось все с помидоров. Сажать у нас негде, кроме как на подоконнике, а потому мы сделали рейс в магазин садоводства и притащили домой первые пакеты с землей, дренажем и витаминами. Сажать рассаду мой юный натуралист решил в пластиковых контейнерах, пришлось отдать почти все кухонные. Ушли под благое дело и скрипучие упаковки из-под печенья.

Верите: ребенок отбросил даже телефон. Целыми днями он всматривался в свои «грядки», переставлял контейнеры, чтобы им равномерно попадало солнце. Поливал, удобрял и даже, кажется, пел колыбельную. И ростки пошли! Причем быстро, и крепкие такие. Юннат приступил к следующей фазе: рассадил подросшие кустики в отдельные горшки, чего-то там усложнил с дренажем и подпорками. Помидоры пошли в рост еще быстрее.

Дальше была микрозелень. Она рос­ла недолго: как только заколосилась, была употреблена в салатах. Понравилось: прям жуешь и чувствуешь, что полезно. Еще и со своего огорода – сыну это особенно грело душу.

Следом пошел горох, но он был больше для красоты и опять-таки зеленушкой в салаты ушел. За горохом – перец, за перцем – огурчики. Решил сделать приятное питомцам и посадил кошачью травку. Что тут началось! Если до этого наши хвос­татые взирали на растительность с вялым любопытством, то первые проклюнувшиеся травинки свели кошек с ума. Может, запах какой специфичный, доступный только кошачьему обонянию, но два контейнера с травкой были снесены с подоконника. Сын больше не рискнул сеять такое неудобное для других растений соседство.

От огорода ребенок плавно перешел к декоративным растениям. В магазине «Все для сада и огорода» мы стали завсегдатаями, и как пос­тоянным клиентам нам подарили отросток традесканции. Сейчас она набирает силу аж в трех цветочных горшках. Еще подарили эпипремнум, всей семьей название запоминали. У этого вьющегося товарища уже своя подпорка для лучшего обвивания и просторный горшок.

На подоконнике уже совсем тесно. Потихоньку горшки и контейнеры перекочевывают на тумбочку, ребенок придирчивым взглядом выбирает этажерку на маркетплейсах. И нет-нет спрашивает у меня: а ничего, что хобби это не совсем мальчишеское? Ничего необычного, говорю, мой брат так вообще в подростковом возрасте научился вязать и шить – руки золотые и все хотел попробовать. Да и, в конце концов, откуда-то ведь берутся ботаники, экологи и иже с ними – наверняка также в школьные годы выращивали что-то на подоконниках.

Чувствую, не ограничимся мы и этажеркой: сын на днях заговорил о даче. Оказывается, он уже посмот­рел в Интернете цены на земельные участки, сделал запрос у искусственного интеллекта, сколько стоит построить дачный домик и теплицы... Меня, честно сказать, устраивает огород на подоконнике, да и папа наш тоже как-то не воодушевился идеей фазенды. А с другой стороны, как представишь: свежий воздух, веточки яблонь, кустики малины и хрустишь огурчиком посреди грядок...