Общество
Огородный фей
Жанар Мыктыбаева, область Жетысу

Серик Ондирхан любит работать на земле. Несколько лет назад сразу после приезда на историческую родину он взял земельный участок в аренду. Обустроил его, поставил небольшую теплицу.

Дохода большого она не приносила, но давала возможность содержать семью. С годами Серик Ондирхан набрался опыта, изучал агрономию по книгам, статьям в Интернете, советовался с сельчанами – и постепенно дело стало укрепляться.

В теплице высаживал помидоры, огурцы, которые пришлись ко столу земляков. Появились первые покупатели. Затем решил перейти на открытый грунт и в этом году впервые посадил овощи. Стремления начинающего огородника заметили в районе и помогли получить льготный кредит – 8 млн тенге через региональную социально-предпринимательскую корпорацию в рамках реализации инициативы «От поля до прилавка». Средства небольшие, но они помогли расширить дело и увеличить ассортимент.

Считают по осени не только цыплят, но и урожай. Серик Ондирхан планирует собрать со своего участка только болгарского перца около тридцати тонн, помидоров – двадцать, картофеля – около восьмидесяти и капусты – до ста пятидесяти тонн. Вся эта витаминная продукция уже сегодня постепенно реализуется по сниженной цене жителям города Саркан и ближайших районов.

Мы приехали на поле в момент сборки помидоров. Сочные томаты самых разных сортов радуют глаз: красные, желтые, крупные и средние плоды к раннему утру уже были сложены в коробки и приготовлены для реализации. Для этого в центре города акимат района выделил специальное торговое место под маркой «Сарқан өнімдері». Население уже знает, что там продают товары местного производства по сниженной, а главное доступной для них цене.

Для тех, кто желает трудиться на земле, можно и нужно создавать условия. А еще должна быть существенная материальная поддержка со стороны государства. Она позволяет крестьянскому хозяйству без посредников реализовывать выращенную продукцию. Это выгодно как предпринимателю, товар которого точно не залежится, так и покупателю. Сейчас сезон заготовки овощей на зиму, и люди с удовольствием покупают свежие овощи прямо с поля.

Применяет крестьянин в своем хозяйстве и влагосберегающую технологию. Рядом обустроил небольшой пруд, провел систему капельного орошения. Все экономно, рачительно и красиво. Пусть кустарного производства, но с пользой для дела.

– Именно такой настоящий хозяйский подход к своему делу позволяет делать первые успешные шаги в нашем бизнесе. Без экономии просто нельзя. Земледелие – рискованное предприятие, успех которого зависит не только от тебя, но и ряда внешних факторов, в частности, погодных. Например, в этом году хорошо уродились перец и капуста. Но и другие овощи дали неплохой урожай. Все, что мы нынче вырастили, постараемся реализовать вовремя и в полном объеме, – рассказывает Серик Ондирхан.

В его планах – наладить переработку овощной продукции, открыть небольшой цех по заготовке. Но для этого нужны дополнительные средства, которые приходится зарабатывать ежедневным трудом. А работать Серик любит и умеет. Недавно он впервые участвовал в сельскохозяйственной ярмарке и остался очень доволен: вкусные и свежие овощи сарканцы и гости раскупили сразу.

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