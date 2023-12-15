"Яндекс Такси" обязали облегчить условия поездок для водителей и пассажиров

Агентство по защите и развитию конкуренции завершило антимонопольное расследование в отношении "Яндекс Такси", передает корреспондент Kazpravda.kz

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Компания привлечена к адмответственности за навязывание услуг техподдержки программного обеспечения контрольно-кассовых машин.

Также в рамках расследования "Яндекс Такси" привлечена к адмответственности за непредоставление информации антимонопольному органу.

Кроме того, агентством согласован антимонопольный комплаенс "Яндекс Такси", в рамках которого предусмотрена реализация следующего ряда мер:

- для водителей одним из условий повышения уровня дохода станет отмена с 14 декабря взыскания комиссии Яндекса, если заказ превышает двукратно базовую стоимость поездки (экономический эффект примерно на 2 млрд тенге в год);

- введение дополнительной бонусной программы для водителей (7-10 млрд тенге в 2024 года в зависимости от роста оборота отрасли и инфляции);

- улучшение пользовательского приложения для повышения прозрачности формирования тарифа с приведением обоснований его повышения и прогноза изменения;

- для пассажиров будем введен обновленный тариф «Вместе», который даст возможность заказать такси за более низкую стоимость даже в самый пиковый спрос (ограничения на повышение тарифа до х2);

- агрегатор введет ограничения на повышение тарифа выше х3 в условиях максимального спроса на услуги такси, например, в непогоду или праздничные дни – выше данного уровня будет не более 5% поездок в квартал;

- для пассажиров с детьми будет введен тариф «детский», который позволит вызывать авто с наличием детского кресла либо бустера.

Для эффективной взаимосвязи с водителями такси и поддержания коммуникации с клиентами Call-центр будет функционировать с «живым» оператором. Кроме того, приняты системные меры, обеспечивающие баланс интересов пассажиров и водителей.

Так, агентство инициировало поправки в законодательство, введение которых позволит водителям работать напрямую с Яндекс без таксопарков (комиссия таксопарков составляет 4-8%).

Для детального изучения программного обеспечения "Яндекс", а также факторов, влияющих на ценообразование (погодные условия, праздничные дни, повышенный​ спрос, отсутствие водителей и т. д.) независимой аудиторской компанией в сфере IT совместно с агентством, МЦРИАП, будет проведен аудит алгоритмического ценообразования.

Выполнение "Яндекс" обязательств в рамках антимонопольного комплаенса будет находиться на контроле специальной мониторинговой группы при агентстве. В ее состав войдут эксперты представители инициативных групп, Минтранспорта, Минтруда, Минюста, Минцифры, а также ассоциации таксопарков профессиональных сообществ, что позволит своевременно рассматривать возникающие вызовы.

При выявлении фактов нарушения законодательства в области защиты конкуренции в будущем агентство будет применять меры, установленные законодательством.