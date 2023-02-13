"Затягивают разбирательство": в отношении "Яндекс.Такси" составлен протокол об адмнарушении

По информации АЗРК, компания уклоняется от исполнения законных требований уполномоченного органа и не предоставляет необходимую информацию, что свидетельствует об умышленном затягивании антимонопольного разбирательства со стороны агрегатора.

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В отношении компании "Яндекс.Такси" составлен протокол об административном нарушении. Об этом сообщило Агентство по защите и развитию конкуренции РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Агентство по защите и развитию конкуренции, принимая во внимание неоднократные обращения СМИ, водителей и потребителей касательно проводимой работы в отношении таксомоторного агрегатора "Яндекс.Такси", сообщает, что в связи с судебными разбирательствами, расследование в отношении "Яндекс.Такси" было приостановлено. Агентство в 2022 году провело анализ товарного рынка информационно-диспетчерских служб такси за период 2020-2021 годы", – говорится в сообщении.

По результатам анализа доля рынка "Яндекс.Такси" по Алматы составила в 2020 году 83,78%, в 2021 году – 84,34%. По Астане в 2020 году - 60,7%, в 2021 году - 67,3%.

В пресс-службе отметили, что компания препятствовала в проведении анализа, путем уклонения от предоставления информации о деятельности сервиса, что подтвердилось по результатам судебных разбирательств.

"По результатам анализа установлено, что положение, занимаемое "Яндекс.Такси" демонстрирует стабильный рост на протяжении двух и более лет, что позволяет контролировать и оказывать значительное влияние на общие условия обращения товара на рынке. В этой связи, по многочисленным жалобам водителей и потребителей сервиса, в отношении компании было начато антимонопольное расследование по признакам установления монопольно высоких цен", – проинформировали в агентстве.

Также сообщается, что комиссия "Яндекс.Такси" является самой высокой на рынке и начинается от 17% с учетом НДС. Помимо "Яндекс.Такси" комиссию от 4% с водителей взимают и таксопарки-партнеры. Данные обстоятельства приводят к общему удорожанию стоимости услуг такси и возлагают чрезмерную нагрузку на водителей сервиса. Однако, "Яндекс.Такси" обжаловало приказ антимонопольного органа о начале расследования.

"Из решения суда первой инстанции следует, что совокупность изученных судом обстоятельств и норм законодательства доказывает законность и обоснованность действий антимонопольного органа по принятию приказа. При таких обстоятельствах, иск "Яндекс.Такси" в части признания незаконными действий антимонопольного органа подлежит отказу в удовлетворении, поскольку в суде не установлены какие-либо незаконные действия со стороны ответчика при принятии приказа. При этом, суд принял решение отменить часть проверяемого периода, в связи с отсутствием анализа товарного рынка за период 2022 года", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Таким образом, в настоящее время АЗРК проводит анализ товарного рынка за 2022 год, однако, "Яндекс.Такси" вновь уклоняется от исполнения законных требований уполномоченного органа и не предоставляет необходимую информацию, что свидетельствует об умышленном затягивании антимонопольного разбирательства со стороны агрегатора.

"В этой связи, в отношении "Яндекс.Такси" составлен протокол об административном правонарушении, добавили в агентстве.