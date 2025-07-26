В столице Германии открылся магазин китайской компании Pop Mart, выпускающей популярные игрушки Лабубу. Сотни людей дожидались в очереди возможности приобрести плюшевого зверька, передает Kazpravda.kz со ссылкой на DW

Фото иллюстративное из архива КП

В Берлине открылся первый в Германии магазин китайской компании Pop Mart, выпускающей пушистые игрушки Лабубу. В очередь выстроились сотни людей, многие из них сидели на раскладных стульях.

Одна из главных причин ажиотажа вокруг этих игрушек - эффект неожиданности: благодаря непрозрачным упаковкам покупатель не знает, какого именно Лабубу он приобретает. Сейчас существует более 300 видов этих плюшевых зверьков с широкой ухмылкой.

В соцсети TikTok насчитывается более 2,4 млн постов с хештегом #Labubu, и это число продолжает расти.

Персонажа Лабубу придумал гонконгский иллюстратор Касинг Лунг, впервые он появился в 2015 году в трех иллюстрированных книгах, вдохновленных скандинавской мифологией. В 2019 году Лунг заключил соглашение с компанией Pop Mart о производстве игрушек.

В 2024 году выручка Pop Mart выросла более чем вдвое по сравнению с 2023-м, составив 1,55 млрд евро. При этом выручка только с продаж Лабубу взлетела более чем на 1200%, составив 22% от общей выручки компании.