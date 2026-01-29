Бакыт Нурмуханов перечислил ключевые изменения: вводится новая модель однопалатного Парламента, расширяются формы участия граждан в управлении делами государства, повышается эффективность правозащитных механизмов и деятельности Конс­титуционного суда по обеспечению верховенства права на основе Конституции.

По его словам, новеллы, обоз­наченные в проекте, затрагивают базис конституционной материи Казахстана: они кардинально меняют облик Основного закона и содержат огромный потенциал для дальнейших институциональных и структурных преобразований, благодаря чему усиливаются гарантии реализации и защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина. При сохранении президентской формы правления существенно меняется организация единой государственной власти.

– Предложенные изменения – важный и глубоко продуманный шаг, меняющий концептуальные подходы, укрепляющий юридическую точность и повышающий качество Основного закона, – отметил Бакыт Нурмуханов.

Работу над сводным проектом параллельно ведут рабочие группы, состоящие из компетентных юристов и лингвистов. Специалис­тами уже проделана огромная работа по адекватному изложению норм, исключению смысловых несовпадений, разночтений и неясностей.

В проекте содержатся преамбула, 11 разделов и 104 статьи, включены два новых раздела – «Народный совет» и «Внесение изменений и дополнений в Конс­титуцию», еще четыре раздела переименованы. Поправки внесены в 77 статей, это составляет 84% текста Конституции. Изменения и дополнения затрагивают все разделы Основного закона.

Он также отметил: конституционные нововведения позволяют по-новому трактовать миссию государства, содержание его функций, определять принципы взаимоотношений государст­венных органов, общественных организаций и граждан, шире вовлекать институты гражданского общества в решение государственно значимых задач. Все это позволяет говорить о коренном преобразовании и обновлении содержания Конституции.

Говоря о преамбуле, Бакыт Нурмуханов отметил, что она получит полностью новую редакцию, в которой зафиксированы фундаментальные цели, принципы, ценности и мотивы принятия Конституции. В ней отражена миссия государства, исторический контекст и культурные особенности. Таким образом преамбула задает вектор развития общества и государства.

– В проекте определяется статус государства: Республика Казахстан приз­нается демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы, – сказал Бакыт Нурмуханов.

В разделе «Основы конституционного строя» отражаются фундаментальные положения, определяющие организацию государства, закрепляю­щие суверенитет Казахстана, территориальную целостность, и другие важнейшие принципы.

Вместе с тем по-новому сформулирована норма о принципе разделения властей, уточнены конституционные положения, посвященные вопросам действующего права, а также нормы, регламентирующие деятельность общественных объединений и их взаимодействие с государством. Совершенствуются нормы о взаимодействии государства и религии, о государственных символах и другие.

В обновленной Конституции предлагается усилить нормы о человекоцент­ричности государства, неприкосновенности личности, защите ключевых прав человека и независимости судебной власти. Новое название раздела «Основные права, свободы и обязанности» наиболее полно отразит предусмотренные в нем положения. Предлагаемые новеллы усилят и дополнят гарантии реализации и защиты прав и свобод, исходя из принципа высшей цен­ности человека.

– Это абсолютизация права на жизнь, человекоцентричность, закрепление неприкосновенности личности и «правил Миранды», защита персональных данных в цифровую эпоху, усиление защиты чести и достоинства личности, социальных прав личности, принципа правовой определенности, – сообщил Бакыт Нурмуханов в ходе презентации сводного проекта.

Будут усилены в Конституции также ценности брака и семьи, обязанность защиты окружающей среды.

Серьезные изменения, по словам Бакыта Нурмуханова, предусмотрены в переименованном разделе «Правосудие. Прокуратура. Правозащитные механизмы». В него включены важные поправки по вопросам судебной власти, связанные с расширением стандартов судопроизводства, усилением конституционных гарантий судебной власти, укреплением независимости судей и решением кадровых вопросов. При этом спикер попросил членов комиссии обратить особое внимание на отдельную статью, закрепляющую в Конституции правовой статус адвокатуры. Ее утверждение потребует внесения дополнительных соответствующих норм.

Как проинформировал Бакыт Нурмуханов, были концептуально пересмотрены положения раздела «Президент»: полномочия Главы государства при взаимодействии с Курултаем, Правительством и другими госорганами, а также в части кадровых вопросов и нормотворческих функций. В раздел включена новая статья, посвященная правовому статусу и полномочиям вице-президента.

Масштабная работа проведена и над разделом «Курултай» в рамках перехода к модели однопалатного Парламента. По словам Бакыта Нурмуханова, была произведена основательная ревизия полномочий законодательного органа, пересмотрены все статьи, касающиеся сессий и организации деятельности Курултая.

Дополнен перечень субъектов, обладающих правом законодательной инициативы. Расширен перечень важнейших общественных отношений, которые регулируются законами, принимаемыми Курултаем. Пересмотрены нормы, регулирующие процедуры рассмотрения и принятия проектов законов.

В самостоятельный раздел вынесены положения о Народном совете Казах­стана – высшем консультативном органе, который будет формироваться из числа граждан республики, представлять их интересы и обладать правом законодательной инициативы. Кроме того, за ним закрепляются полномочия по внесению законопроектов в Курултай, а также по выдвижению инициативы о назначении республиканского референдума.

Потребуется внести коррективы и в положения о правовом статусе Конс­титуционного суда, содержащиеся в отраслевом конституционном законе. Поправки предполагают закрепление статуса Конституционного суда как независимого государственного органа, осуществляющего конституционный контроль и обеспечивающего верховенство Конституции на всей территории страны.

Согласно сводному проекту, в Конс­титуцию предлагается ввести новое положение о возможности установления специального правового режима в финансовой сфере или так называемых «городов ускоренного развития» на отдельных территориях страны. Речь идет о деятельности международного финансового центра «Астана» и о городе Алатау. Такие меры помогут обеспечить эффективное экономичес­кое развитие всей республики.

При этом, подчеркнул Бакыт Нурмуханов, предлагаемая норма обязательно должна рассматриваться в тесной взаимосвязи с основополагаю­щими положениями Конституции, согласно которым административно-территориальное устройство страны определяется исключительно конституционным законом.

– Конституционная норма об унитарности государства, а также о целостности, неприкосновенности и неотчуждаемости территории Казахстана остается неизменной, – сделал акцент Бакыт Нурмуханов.

Завершая заседание, председатель Конституционного суда Эльвира Азимова сообщила, что члены Комиссии по Конституционной реформе продолжат обсуждение в рабочих группах. Следующее заседание состоится 29 января.