Охранник сбывал наркотики в Атырау

Охранник подрабатывал наркозакладчиком в Атырау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: polisia.kz

15 ноября сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Атырауской области во время оперативно-розыскных мероприятий на набережной реки Урал выявили 40-летнего жителя Атырау, подозреваемого в хранении наркотиков.

При обыске и по месту жительства мужчины нашли 15 свертков в черной изоленте, еще 4 закладки были спрятаны на территории города. Экспертиза показала, что это 25,10 грамма мефедрона – более 80 доз.

Полиция установила, что мужчина, работая охранником в одном из учреждений Атырау, в свободное от дежурства время пытался заработать закладками синтетических наркотиков.

Проводится досудебное расследование по пункту 3 части 3 уголовной статьи «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».