Охранника подозревают в избиении школьника в Павлодаре

Правоохранители начали проверку по факту нанесения телесного повреждения ребенку в одной из городских школ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП региона

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Было установлено, что 19 февраля охранник школы, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанес удар в грудную клетку ученику шестого класса. В результате несовершеннолетний обратился в больницу.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Кроме этого, после инцидента охранник был помещен в медвытрезвитель. За нахождение в общественном месте в состоянии опьянения он привлечен к ответственности, наложен штраф», – детализировали в правоохранительных органах.

Также сотрудники полиции направили представление в управление образования области о привлечении к ответственности руководства школы, допустившего нахождение в таком состоянии на рабочем месте охранника.