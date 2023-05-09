Охраняя морские рубежи

Если еще пять лет назад казахстанцы, за редким исключением, боялись идти служить и искали всяческие поводы «откосить», то сегодня армейская жизнь выглядит для них иначе. Условия службы, отсутствие дедовщины, повышение зарплат для контракт­ников – все это способст­вует популяризации военных профессий. Привлекают молодых парней разные виды войск, в том числе и Военно-морские силы.

О службе на корабле и пополнении военных рядов молодыми капитанами пойдет речь в этом материале.

Пожалуй, каждый мальчишка в детстве хоть раз задумывался о том, как же интересно и ответственно служить во флоте. Он представлял себя в форме капитана корабля, строго отдающего приказы, а вечерами, стоя у штурвала, просматривающего бескрайние морские просторы. Мечтали, наверное, многие, а вот исполнили заветное желание далеко не все.

Но командир ракетно-артиллерийского корабля «Маңғыстау» ВМС капитан-лейтенант Ерасыл Магзомов свою мечту реализовал. В свои 32 года этот самый молодой капитан корабля ВМС уже добился небывалых высот. Военный рассказывает, что весь его жизненный путь вел к тому, чем он сегодня занимается.

Ерасыл родился в селе Каратобе Каратобинского района Западно-Казахстанской области, рос, мечтая стать военным. Когда будущему моряку исполнилось семь лет, семья Магзомовых переехала в город Кандыагаш Актюбинской области. Здесь Ерасыл пошел в первый класс. Его отец Зейин Жонекулы работал начальником отдела тепловых сетей в ГКП «Коммунальщик», а мать Райхан Базаркызы – учительницей английского языка.

Молодой капитан с гордостью называет свою семью образцовой. Говорит, что на примере родителей стремился к знаниям, освоению всего нового. И как результат – был одним из самых успешных и дисциплинированных учеников в классе. Учителя до сих пор вспоминают Ерасыла: не так часто встречаются настолько ответственные и требовательные к себе ученики.

Будучи старшим в семье, он не забывал присматривать за сестрами-близнецами Арной и Адой. В 2007 году Ерасыл окончил девять классов и поступил в Воен­но-морской лицей в Стамбуле. Об учебе в другом государстве мальчик мечтал давно, но всегда знал, что, получив необходимые знания, он вернется на Родину, чтобы реализовывать свой потенциал на благо страны.

К своей цели – стать военным – Ерасыл шел планомерно, не забывая о ней ни на миг. Ежегодно в период летних каникул он был на курсах начальной военной подготовки и совершенствовал свои навыки. Сегодня молодой капитан в совершенстве владеет русским, казахским, турецким и английским языками.

В 2012 году Ерасыл окончил лицей и поступил в Военно-морскую академию в Турции. За годы обучения принимал участие в походах в Мраморном, Средиземном и Черном морях, получал знания и укреплял силу воли.

После девяти лет обучения в военно-учебных заведениях Турции Ерасыл Магзомов вернулся в Казахстан и поступил на службу в ВМС на должность командира штурманской боевой части ракетно-артиллерийского корабля «Қазақстан».

Командиром корабля был назначен в октябре 2022 года. До этого занимал должности командира штурманской боевой части ракетно-артиллерийского корабля «Сарыарқа» и помощника командира ракетно-артиллерийского корабля «Маңғыс­тау». В 2021–2022 годах учился в Военном институте дополнительного профессионального образования Военно-морской академии им. адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова в Санкт-Петербурге. Это учебное заведение он окончил с красным дипломом.

За время службы в дивизии «Артек» команда капитан-лейтенанта Ерасыла Магзомова три раза принимала участие в соревнованиях «Кубок моря» в рамках Армейских международных игр и занимала призовые места.

Так, в 2021 году ракетно-артиллерийский корабль «Маңғыстау» продемонстрировал свой высокий уровень подготовки и профессионального мастерства на «Кубке моря», проходившем в Иране. Эти соревнования длились около месяца и состояли из шести целей, включающих в себя стрельбу по воздушным мишеням, уничтожение условного врага на море, макета плавучей мины, тренировочный комплекс­ный бой на выносливость, спасательную подготовку и военно-морскую подготовку.

Бой на выносливость проходил в тренировочном комплексе на суше. Моряки отрабатывали ситуации условного повреждения корабля, остановку воды, попадающей через образовавшуюся щель в корпусе… В эпизоде спасательной тренировки пять моряков в гидрокостюмах прыгали с такелажа и плыли на скорость к надувному спасательному плоту, расположенному в 25 метрах. После достижения цели они на плоту, используя весла, возвращаются к такелажу.

– Я не жалею, что выбрал военную жизнь, в том числе и профессию моряка. Нет такого матроса, который, поступив на службу, не мечтал бы стать капитаном корабля. Сегодня могу сказать, что моя мечта сбылась. В то же время это огромная ответственность – управлять ракетно-артиллерийским кораблем «Маңғыстау», выполняющим боевые задачи в зонах ответственности Военно-морских сил Республики Казах­стан. Но ведь бремя ответственности не бывает легким, не правда ли? – говорит капитан-лейтенант Ерасыл Магзомов.

Моряки живут по принципу «экипаж корабля – одна семья».

– В первые дни служба в море вызывает немалые трудности. Помимо морской болезни, и в целом непросто привыкнуть к столь кардинальной смене обстановки. Плюс погодные условия. Осенью, зимой и весной температура переменчива. Море зачастую штормит, корабль качает – и реакции у новобранцев разные: одних тошнит, другие засыпают. Но постепенно к этому привыкаешь. И, несомненно, военная служба является средой, положительно влияющей на всестороннее формирование человека как личности, – считает капитан корабля «Маңғыстау» Ерасыл Магзомов.

Коллеги капитана тепло отзываются о нем. Говорят, что человека с такими внутренними качествами встретишь нечасто. Ерасыл Магзомов, по их мнению, очень предан стране, своему делу, пользуется огромным уважением. Настойчивость офицера и верность своей мечте служат примером для его соратников и современников. На таких людей, как капитан Ерасыл Магзомов, должно равняться подрастающее поколение Казахстана.