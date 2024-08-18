Около 10 тыс. школьников Целиноградского района будут учится в комфортных школах

Фото: акимта Акмолинской области

В рамках национального проекта «Комфортная школа», реализуемого по поручению Главы государства, в районе будет построено 7 школ проектной мощностью 9 200 мест.

Проект предполагает не только строительство, но и оснащение школ по новейшим стандартам. В них будет современное оборудование и мебель, уютные классы и спортивные залы. Кроме того, подрядные организации благоустроят прилегающую территорию школ, построят спортивные площадки и игровые зоны, а также подведут необходимую инфраструктуру.

Так, по школам в селах Талапкер (2 школы) и Караоткель подрядной организацией ТОО «КГС Сауда» завершаются работы по благоустройству территории и монтажу технологического оборудования. Здания готовы к эксплуатации.

ТОО «УК Строй» завершает внутренние отделочные работы в селе Акмол, полностью закуплено технологическое оборудование, ведутся работы по благоустройству. В селе Коянды ТОО «BI GLobal» ведет работы по отделке фасадов, остеклению витражей, монтажу инженерных сетей и т.д.

В ходе объезда глава региона подчеркнул значимость реализации национального проекта для области.

В области в 8 населенных пунктах также запланировано строительство еще 9 школ проектной мощностью 10 400 мест. Выделены необходимые земельные участки общей площадью 30 га.