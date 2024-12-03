Около 17 млн тонн нефти переработали в Казахстане с начала года
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Объем переработки нефти в Казахстане за 11 месяцев составил 16,7 млн тонн, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэнерго
По итогам 11 месяцев объем переработки нефти на нефтеперерабатывающих заводах Казахстана составил 16,7 млн тонн, что на 3,6% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Объем производства нефтепродуктов за отчетный период 2024 года составил: автобензины: 4,88 млн тонн (101,1% к 2023 году); дизельное топливо: 4,91 млн тонн (103% к 2023 году); авиакеросин: 0,68 млн тонн (118,6% к 2023 году).
На сегодняшний день казахстанские нефтеперерабатывающие заводы функционируют стабильно, отгрузка и восполнение запасов горюче-смазочных материалов осуществляется бесперебойно.