Около 17 млн тонн нефти переработали в Казахстане с начала года

Объем переработки нефти в Казахстане за 11 месяцев составил 16,7 млн тонн, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэнерго

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По итогам 11 месяцев объем переработки нефти на нефтеперерабатывающих заводах Казахстана составил 16,7 млн тонн, что на 3,6% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Объем производства нефтепродуктов за отчетный период 2024 года составил: автобензины: 4,88 млн тонн (101,1% к 2023 году); дизельное топливо: 4,91 млн тонн (103% к 2023 году); авиакеросин: 0,68 млн тонн (118,6% к 2023 году).

На сегодняшний день казахстанские нефтеперерабатывающие заводы функционируют стабильно, отгрузка и восполнение запасов горюче-смазочных материалов осуществляется бесперебойно.