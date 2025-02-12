Около 20 тыс. казахстанцев «серебряного возраста» трудоустроились в 2024 году

Участниками проекта могут стать безработные старше 50 лет до достижения пенсионного возраста

Фото: пресс-служба МТСЗН РК

В 2024 году в рамках реализации проекта по содействию занятости людей предпенсионного возраста «Серебряный возраст» было трудоустроено 19 199 человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда

Наибольшее количество трудоустроенных отмечается в Туркестанской (2 441 чел.), Жамбылской (1 845 чел.) и Карагандинской (1 471 чел.) областях.

Доля женщин, участвующих в проекте, составляет 55,2%, или 10,6 тыс. чел., сельского населения – 11,3 тыс. чел., или 59,1%.

Участниками проекта могут стать безработные старше 50 лет до достижения пенсионного возраста. Для участия в проекте необходимо подать заявление в карьерный центр.

Финансирование проекта «Серебряный возраст» осуществляется центром трудовой мобильности путем предоставления субсидий на компенсацию части затрат работодателя на оплату труда безработным, трудоустроенным в рамках проекта.

Размер субсидий составляет: за первый год работы 70% от размера зарплаты (но не более 30 МРП), за второй год работы - 65% от размера зарплаты (но не более 30 МРП), за третий год работы - 60% от размера зарплаты (но не более 30 МРП).

После завершения срока участия в проекте «Серебряный возраст» работодатель обязан трудоустроить недостигшего пенсионного возраста на постоянное рабочее место сроком не менее 1 года, а также лицо предпенсионного возраста – до выхода на пенсию.

Многие казахстанцы положительно отзываются об участии в проекте.