Около 30 человек экстрадированы из-за рубежа в Казахстан в этом году

Они скрывались в таких странах, как Россия, ОАЭ, Турция и другие, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Об этом стало известно на коллегии Генпрокуратуры.

«В целом с начала года из-за рубежа экстрадированы 29 разыскиваемых лиц, в том числе из России, ОАЭ, Испании, Чехии, Польши, Турции и других стран», - сказал генпрокурор Берик Асылов.

К примеру, из Польши экстрадирован руководитель транснациональной преступной группы, занимавшийся незаконным оборотом и сбытом психотропных веществ. Из Испании и Грузии переданы организаторы финпирамид, обманувшие, соответственно, более 800 граждан на сумму свыше 1 млрд тенге и более 600 граждан – на сумму свыше 3 млрд тенге.

Из Чехии был доставлен злоумышленник, который по версии следствия, присвоил 19 млн тенге своего бизнес-партнера.