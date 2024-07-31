Около 30 человек экстрадированы из-за рубежа в Казахстан в этом году

Криминал
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Они скрывались в таких странах, как Россия, ОАЭ, Турция и другие, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Об этом стало известно на коллегии Генпрокуратуры.

«В целом с начала года из-за рубежа экстрадированы 29 разыскиваемых лиц, в том числе из России, ОАЭ, Испании, Чехии, Польши, Турции и других стран», - сказал генпрокурор Берик Асылов.

К примеру, из Польши экстрадирован руководитель транснациональной преступной группы, занимавшийся незаконным оборотом и сбытом психотропных веществ. Из Испании и Грузии переданы организаторы финпирамид, обманувшие, соответственно, более 800 граждан на сумму свыше 1 млрд тенге и более 600 граждан – на сумму свыше 3 млрд тенге.

Из Чехии был доставлен злоумышленник, который по версии следствия, присвоил 19 млн тенге своего бизнес-партнера.

#казахстан #Генпрокуратура #экстрадиция

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