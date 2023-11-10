Около 300 медработников погибли в Газе с 7 октября

По данным канала Al Jazeera со ссылкой на Минздрав палестинского анклава, в результате обстрелов была выведена из строя 51 машина скорой помощи, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Фото: kazpravda.kz

По меньшей мере 295 медицинских работников погибли в секторе Газа после начала 7 октября очередной эскалации на Ближнем Востоке. Такие данные приводит телеканал Al Jazeera со ссылкой на Минздрав палестинского анклава.

Согласно данным ведомства, в результате обстрелов была выведена из строя 51 машина скорой помощи.

Минздрав Газы обратился к ООН с призывом принять меры по "выполнению резолюций, касающихся защиты медперсонала", а также вновь указал на необходимость незамедлительной организации гуманитарного коридора для вывоза из анклава "тысяч раненых" и доставки в сектор медикаментов и топлива.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. 27 октября представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что еврейское государство расширяет масштабы наземной военной операции в секторе Газа.