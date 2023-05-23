Около 4 тысяч наркокустов вырастил на участке туркестанец

В Туркестанской области арестовали мужчину по подозрению в культивировании наркосодержащего растения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

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Сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП области совместно с полицейскими Казыгуртского районного отдела полиции выявили посев наркосодержащего растения в доме одного из местных жителей.

У сельчанина изъяли более 3 900 наркокустов. Экспертиза позже показала, что это был кокнар общим весом более 160 кг.

Досудебное расследование проводится по уголовной статье «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества». Подозреваемый арестован.