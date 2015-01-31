Фото с сайта itar-tass.com
До 49 человек возросло число погибших сегодня в результате теракта в провинции Синд на юге Пакистана, еще порядка 55 человек получили ранения, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на ТАСС.
Как сообщается, взрыв прогремел в шиитской мечети в городе Шикарпуре во время пятничной молитвы. В результате обрушилась часть здания, под завалами по-прежнему остаются люди.
"Мы пытаемся определить тип взрывного устройства, на месте трагедии работают саперы ", – сказал начальник полиции Шикарпура Сагиб Мемон.
По его словам, неизвестный мужчина пришел в мечеть и оставил пакет со взрывчаткой.
Ответственность за теракт взяла на себя экстремистская организация "Джундуллах".