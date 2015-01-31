Около 50 человек погибли при взрыве в мечети в Пакистане

Закон и Порядок
680
Фото с сайта itar-tass.com
До 49 человек возросло число погибших сегодня в результате теракта в провинции Синд на юге Пакистана, еще порядка 55 человек получили ранения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Как сообщается, взрыв прогремел в шиитской мечети в городе Шикарпуре во время пятничной молитвы. В результате обрушилась часть здания, под завалами по-прежнему остаются люди.

"Мы пытаемся определить тип взрывного устройства, на месте трагедии работают саперы ", – сказал начальник полиции Шикарпура Сагиб Мемон.

По его словам, неизвестный мужчина пришел в мечеть и оставил пакет со взрывчаткой.

Ответственность за теракт взяла на себя экстремистская организация "Джундуллах".

