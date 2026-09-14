Около 80% казахстанцев характеризуют обстановку в стране как благополучную или стабильную

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Большинство граждан положительно оценивают ситуацию в стране, удовлетворены своей жизнью, находятся в спокойном эмоциональном состоянии и ожидают улучшения положения семьи в ближайший год.

Согласно результатам исследования КИОР, за III квартал 2026 года в общественных настроениях преобладает позитивное восприятие ситуации в стране. Обстановку в Казахстане как благополучную или стабильную оценивают 79,3% респондентов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 1,7 процентного пункта.

Положительные оценки преобладают и в восприятии экономики. Экономическую ситуацию в стране позитивно оценивают 72,9% опрошенных. То есть, благоприятного мнения о ее текущем состоянии придерживаются более семи из десяти респондентов.

Позитивное восприятие ситуации в стране сочетается с высокой оценкой гражданами собственной жизни. Удовлетворенность жизнью выражают 83,6% казахстанцев.

Схожая картина наблюдается и в повседневном эмоциональном самочувствии. В совокупности 88,1% опрошенных сообщили о прекрасном либо спокойном и ровном настроении в последние дни. В частности, 27,6% участников исследования охарактеризовали свое настроение как прекрасное, еще 60,5% – как нормальное и ровное. Для подавляющего большинства респондентов на момент проведения опроса были характерны хорошее настроение либо спокойное эмоциональное состояние.

При оценке материального положения семьи наиболее в сумме 69,1% опрошенных говорят о сохранении или росте семейных доходов, что указывает преимущественно на стабильность материального положения большинства семей.

Оценки уже произошедших изменений также преимущественно благоприятны. Почти половина респондентов (49,5%) считают, что за последний год их жизнь и положение семьи улучшились.

Чаще других положительные изменения отмечают молодые казахстанцы. Среди респондентов в возрасте от 18 до 28 лет об улучшении жизни сообщили 57,7%, среди участников опроса от 29 до 45 лет – 50,6%. Для большинства граждан этих возрастных категорий прошедший год был связан с позитивными изменениями в личной и семейной жизни.

Оптимистичные настроения сохраняются и при оценке ближайшего будущего. Более половины казахстанцев (56,6%) ожидают, что через год они и их семьи будут жить лучше, чем сейчас.

Оптимистичные ожидания характерны как для городского, так и для сельского населения. При этом среди жителей сельских населенных пунктов они выражены заметнее: улучшения жизни в течение ближайшего года ожидают 61,9% сельчан и 53,4% горожан.

В совокупности результаты исследования показывают, что положительная оценка ситуации в стране сочетается с высоким уровнем личной удовлетворенности и уверенностью значительной части граждан в ближайшей перспективе. Общественное самочувствие характеризуется не только спокойным восприятием текущей ситуации, но и ожиданием дальнейших позитивных изменений в собственной жизни и положении семьи.

Такая комбинация оценок формирует устойчивый социальный фон, при котором восприятие развития страны подкрепляется ощущением стабильности в повседневной жизни и сохранением позитивных ожиданий на будущее.

Опрос проводился с 31 июля по 16 августа и охватил 2 400 респондентов по национальной выборке, отражающей структуру взрослого населения Казахстана старше 18 лет по полу, возрасту, типу населенного пункта и региону проживания. Максимальная погрешность выборки не превышает ±2% при доверительной вероятности 95%.