Около 800 сельских акимов будут избраны до конца года

В Казахстане активно идет подготовка к выборам акимов городов районного значения и сел, сейчас утвержден типовой календарный план основных мероприятий. Соответствующие поправки в Конституционный закон «О выборах в РК» Президент Касым-Жомарт Токаев подписал в мае текущего года.

Глава государства подчеркивает, что год 30-летия Независимости нашей страны должен пройти под знаком экономических и политических реформ, развития образования и здравоохранения, цифровизации, защиты прав людей и решения экологических проблем.



Повышение профессионального уровня и изменение формата работы региональных руководителей, своеобразный «апгрейд» управленческой когорты на локальном уровне – это требования времени. По результатам исследования на тему «Социальный портрет сельской семьи», проведенного этой весной КИОР «Рухани жаңғыру», ниже всего респонденты оценили работу сельских акиматов – 3,45 балла по пятибалльной шкале. Поэтому считаю, что выборность сельских акимов приведет к значительным изменениям к лучшему в этой сфере.



Ожидается, что около 800 акимов до конца текущего года будут избраны прямым голосованием. Еще одна особенность предстоящих выборов в том, что граждане смогут сами выдвигать себя в качестве кандидатов.

Если говорить о вовлеченности граждан в принятие государственных решений и политические процессы, то нужно понимать: вопросы внутренней политики касаются всех казахстанцев. Даже те граждане, которые позиционируют себя незаинтересованными политической ситуацией, становятся субъектом или объектом политики в тех или иных ситуациях. Поэтому нам важно замерять уровень политической активности и вовлеченности каждого казахстанца.



Результаты социологического исследования, проведенного КИОР, показывают, что интерес наших граждан к политике довольно невысокий. По предварительным данным, показатель «равнодушие к политике» с 2019 года вырос на 6,3% – 37,7% участников опроса заняты решением только собственных проблем. При этом политические события, происходящие в месте проживания, волнуют граждан больше всего, заинтересованность в региональной политике продемонстрировали 64,4% опрошенных (суммарный показатель ответов «да» и «скорее да, чем нет»).



Максимальный уровень учас­тия в политической жизни страны для большинства опрошенных проявляется через участие в выборах, которое подтвердили 55% респондентов. Электоральное поведение казахстанцев отражает вовлеченность в круговорот взаи­модействия с государством. И выборы сельских акимов, на мой взгляд, приведут к активизации участия граждан в улучшении жизни своего региона.



По результатам исследования, проведенного КИОР, у казахстанцев достаточно хороший уровень удовлетворенности партийной системой, его подтвердила ровно половина опрошенных: «Полнос­тью удовлетворяет» – 19,4% и «Скорее удовлетворяет» – 30,6%. Среди тех, кого больше всего устраивает партийная система, оказались женщины – 51,2% (мужчины – 48,7%), сельчане – 50,9% (горожане – 49,4%), граждане в возрасте 61 год и старше – 53,3%. Неудовлетворенность нынешним состоянием партийной системы Казахстана выразила примерно треть опрошенных. Не удовлетворены в большей степени респонденты из Нур-Султана (63%), Павлодарской (50,9%) и Алматинской (45,7%) областей.

Следует также учесть, что среди респондентов достаточно высока доля тех, кто не принимает участия в выборах, – 22%. Эти данные подкрепляются результатами социологического исследования, проведенного КИОР с целью изучения общественно-политической ситуации во втором квартале 2021 года.



О жизни в стране говорит не столько ее «лицо» – столица и мегаполисы, сколько ситуация в сельских регионах. И тут немаловажную роль играет работа акима сельского округа. Ключевые направления, на которые необходимо обратить внимание новому руководителю, – это уровни занятости и безработицы, а также доходов населения и бедности, развитие систем образования и здравоохранения. Еще один важный аспект: судить об уровне благополучия в стране можно по тому, как живут люди с инвалидностью и пенсионеры, поэтому данным категориям также следует уделить особое внимание.

