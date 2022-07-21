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Образование
Окончательное решение по летним каникулам школьников озвучило Минпросвещения РК

Летом на каникулах дети в Казахстане будут отдыхать. Об этом сообщили в Министерстве просвещения РК, передает Kazpravda.kz.

В Министерстве просвещения изучили предложения экспертов и результаты научных исследований.

Ранее эксперты неоднократно обращались в министерство с просьбой рассмотреть вопрос о продлении учебного года до конца июня и начале учебного года с 20 августа. Они апеллировали тем, что Казахстан входит в число стран с одними из самых длинных каникул в мире – 130 дней, в то время как во многих странах сроки каникул варьируются от 80 до 100 дней.

Кроме того, при переходе на 5-дневную учебную неделю количество учебных дней уменьшилось сразу на 34 дня. Таким образом, в среднем общее количество учебных дней в нашей стране составляет около 150 дней, тогда как в развитых странах – около 200 дней.

Также эксперты отметили, что добавление дополнительных учебных недель сократит количество ежедневных уроков, то есть ежедневную учебную нагрузку как на педагога, так и на школьника. А многие школы с шестидневкой в новых условиях смогут перейти на пятидневную учебную неделю. Это повысит эффективность работы педагогов и усваиваемость пройденных материалов у учеников. Это также снизит интенсивность изучения сложных тем, даст время на повторение и закрепление изученного материала.

При этом важно понимать, что на периоде летних каникул изменения никак не отразятся – с 1 июня и до 1 сентября дети будут отдыхать.

«Многие сторонники продления учебного года предлагали продлить четвертую четверть до 20-25 июня и начать учебный год уже с 20 августа. Эксперты били тревогу уже несколько лет и отмечали, что пока наши школьники проводят летнее время за отдыхом или играми в компьютерах и в смартфонах, их сверстники учатся. Свои аргументы они уже озвучивали ранее.

Нами была создана рабочая группа с участием ученых, психологов, родителей и педагогов. Был изучен и международный опыт. Рабочая группа не поддержала предложения экспертов и внесла альтернативное предложение: не менять срок начала учебного года и оставить как прежде – 1 сентября, а срок завершения учебного года обозначить 31 мая.

Таким образом, разница в выходе на каникулы составит только 5 дней. И уже с начала лета, то есть с 1 июня, дети смогут выйти на каникулы. Таким образом, все лето – с 1 июня до 1 сентября – дети будут отдыхать на каникулах.

При этом важно понимать, что улучшать качество мы будем не только за счет учебных дней, но и за счет сокращения общей учебной нагрузки, улучшения учебных программ, повышения квалификации специалистов и так далее. Также с начала нового учебного года планируется уменьшить недельную учебную нагрузку в школах. Кроме того, увеличение продолжительности учебного года позволит обучающимся посвятить больше времени дополнительному образованию, поскольку уроков будет меньше. Это к тому же снизит нагрузку и на аудиторный фонд школ», – отметила председатель Комитета дошкольного и среднего образования Министерства просвещения РК Гульмира Каримова.

Для сравнения: летние каникулы в Германии, Англии и Японии длятся 7 недель, 7-9 недель – в Польше, Китае и Южной Корее, 9-11 недель – в Финляндии, Венгрии, Швеции, 11 недель – в Латвии, Италии и Португалии, в Казахстане – 14 недель.

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