Оконное стекло упало на подростка у Дома культуры в Акмолинской области

Как выяснилось, в тот день строители красили стены на втором этаже и открыли окно для проветривания.

Фото: t.me/egovpress

В селе Нуресиль Акмолинской области оконное стекло упало прямо на голову подростка, прятавшегося от дождя у стен здания Дома культуры, передает корреспондент Kazpravda.kz.

EGOV.PRESS выложил видео с травмами молодого человека.

На запрос корреспондента Kazpravda.kz в департаменте полиции региона ответили, что 14 июля в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, в нейрохирургическое отделение детской городской больницы Астаны госпитализирован житель села Нуресиль 2006 г. р. с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, множественные резаные раны затылочной области и задней поверхности шеи».

«Установлено, что 13 июля в 21:00 мальчик играл на детской игровой площадке. Вскоре начался сильный ветер и дождь, после чего несовершеннолетний спрятался у стены Дома культуры, в этот момент от ветра начало падать стекло со 2-го этажа здания и упало на него, в результате чего он получил телесные повреждения», – рассказали в полиции.

Сторож Дома культуры пояснил, что здание с мая находится на ремонте. Как выяснилось, в тот день строители красили стены на втором этаже и открыли окно для проветривания. Проводится проверка, заключили в ДП.

Тем временем областное управление здравоохранения сообщает, что состояние парня удовлетворительное, он переведён в обычную палату.



