Олимпиада 2024: сколько лицензий завоевали казахстанские спортсмены

Спорт
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Главные игры четырёхлетия в Париже стартуют 26 июля

Фото: © Chesnot / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

До Олимпийских игр в Париже остаётся все меньше времени. Главные соревнования четырёхлетия стартуют уже 26 июля. На сегодня в копилке Казахстана 26 лицензий, однако впереди ещё много международных турниров, где у казахстанских атлетов будет возможность добрать недостающие путёвки в столицу Франции. Как обстоят дела с завоеванием новых лицензий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ».

Как отмечает телеканал, до старта летних Олимпийских игр во Франции осталось меньше года. На сегодня в копилке национальной команды 26 лицензий. Дорога в Париж уже открыта для казахстанских боксёров, борцов, велогонщиков, гимнастов, лучников, стрелков и легкоатлетов.

Накануне новые путёвки стране принесли и таеквондисты. На лицензионном турнире в китайском Тайане завоёвано две лицензии.

Всего в китайском Тайане за лицензии боролись около 100 спортсменов из 33 стран Азии. Во избежание разногласий турнир обслуживали судьи из Европы, Африки и Южной Америки.

Впервые таеквондисты РК заполучили шанс выступить на олимпиаде в 2004 году. Лучшим достижением сборной Казахстана на играх является бронзовая медаль Армана Чилманова.

Традиционно особые надежды страна возлагает на боксёров. На сегодня у них 7 путёвок для участия в Олимпийских играх в Париже.

По итогам лицензионного турнира в Италии, обладателями путёвок на главные игры четырёхлетия стали 5 спортсменов: Сакен Бибосынов, Асланбек Шымбергенов, Махмуд Сабырхан, Нурбек Оралбай и Айбек Оралбай. Ещё в прошлом году на летних Азиатских играх лицензии завоевали Камшыбек Кункабаев и Карина Ибрагимова.

Перед Олимпиадой состоится ещё один отборочный турнир, на котором будут разыграны путёвки во Францию – он пройдет с 23 мая по 3 июня в Таиланде.

Главные игры четырёхлетия в Париже стартуют 26 июля. Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 10 тыс. атлетов из более чем 205 стран мира.

В последний день февраля талисман парижской олимпиады представили в Астане.

 

#олимпиада #Париж #спортсмены #лицензии

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