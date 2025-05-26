Олжас Бектенов обсудил с главой КТК транспортировку нефти

Правительство,Нефть и Газ
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Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел встречу с генеральным директором Каспийского Трубопроводного Консорциума Николаем Горбанем по вопросам сотрудничества в нефтетранспортной отрасли, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства 

Фото: пресс-служба правительства

Рассмотрен ход реализации текущих и перспективных инвестиционных программ, темпы модернизации нефтепровода «Тенгиз – Новороссийск».

Руководитель международного консорциума проинформировал об итогах 2024 года. Николай Горбань сообщил о завершении восстановительных работ и вводе в эксплуатацию нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская». В рамках сотрудничества АО «КазТрансОйл» и КТК в 2024 году реализован проект строительства и подключения новой перемычки между нефтепроводом КТК и нефтеперекачивающей станцией им. Т. Касымова АО «КазТрансОйл».

На сегодняшний день обеспечена техническая возможность к увеличению объемов перекачки с 67 до 81,5 млн тонн в год, в том числе по казахстанскому участку с 53,7 до 72,5 млн тонн в год. В результате реализации Проекта устранения узких мест нефтепровода КТК (ПУУМ КТК) в октябре текущего года планируется довести объем отгрузки нефти до 1 млрд тонн.

Олжас Бектенов подчеркнул, что Правительство уделяет особое внимание вопросу бесперебойного функционирования нефтепровода КТК. Система является важной артерией по экспорту казахстанской нефти. В этой связи казахстанской стороной будет оказана необходимая поддержка.

В ходе встречи также отмечена важность социальной ответственности консорциума. КТК реализует ряд социальных проектов в Казахстане, в числе которых строительство школы на 900 мест в городе Атырау. Всего на соцпроекты за прошедший год направлено 4,4 млрд тенге. В 2025 году планируются меры по внесению вклада в развитие образовательной и медицинской инфраструктуры.

По итогам переговоров стороны подтвердили намерения укреплять сотрудничество по направлениям взаимодействия.

Справочно:

Трубопроводная система КТК – один из крупнейших проектов в энергетической сфере на территории СНГ. Протяженность трубопровода «Тенгиз – Новороссийск» составляет 1 511 км. За январь-апрель текущего года по нефтепроводу КТК отгружено 23,9 млн тонн, в том числе казахстанской – 21,5 млн тонн.

#Правительство #нефть #КТК

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