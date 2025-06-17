Олжас Бектенов обсудил с Ли Яньтао строительство нового завода в РК

Инвестиции
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Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел встречу с председателем Совета директоров китайской компании Qingdao Wanlin Food Co., Ltd. Ли Яньтао, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Фото: пресс-служба правительства РК

Они обсудили вопросы сотрудничества в области глубокой переработки сельскохозяйственной продукции. Внимание было уделено реализации совместных инвестиционных проектов, в том числе по строительству завода по производству дегидрированных (высушенных) овощей.

В ходе встречи рассмотрены планы Qingdao Wanlin Food по строительству индустриального парка в Туркестанской области.  Проект включает в себя три стадии поэтапного ввода объектов по переработке сельхозпродукции и развитию промышленной инфраструктуры на общей площади 70 га. Это запуск заводов по производству дегидрированных овощей, кормовых культур, а также строительство промышленного парка с привлечением не менее 15 партнеров со стороны китайского бизнеса.

Начаты работы по строительству завода производственной мощностью 50 тыс. тонн дегидрированных овощей в год. Инвестором увеличена сумма вложений с $30 млн до $90 млн, ожидается создание 300 рабочих мест. Компанией на первом этапе арендованы готовые производственные помещения в промышленном парке СПК «Туркестан». В ближайшее время планируется монтаж оборудования, ввод в эксплуатацию первого этапа ожидается в июле т.г. Стратегия развития проекта включает масштабирование производства с созданием дополнительных заводов по переработке моркови и чеснока в области Жетісу и северных регионах РК.  Готовую продукцию производитель намерен реализовывать в Казахстане, а также экспортировать на рынки США и ЕС.

«В Казахстане уделяется большое внимание развитию сельского хозяйства как одной из ключевых отраслей экономики. По поручению Главы государства мы значительно нарастили меры поддержки аграриев. В прошлом году в стране получен высокий урожай овощей в объеме около 4,5 тыс. тонн. В рамках диверсификации сельскохозяйственного производства площади посева овощебахчевых культур в этом году увеличены и доведены до 222 тыс. га.

Мы заинтересованы в долгосрочном стратегическом партнерстве с Wanlin Group, включающем размещение новых производств по переработке сельхозпродукции, в том числе в аграрных регионах страны. Казахстан открыт к расширению кооперации через создание совместных НИОКР-центров, инвестирование в агротехнопарки, развитие экспортоориентированных логистических хабов», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Отраслевым министерствам и акимату Туркестанской области поручено обеспечить подготовку проекта Соглашения об инвестициях в двухнедельный срок.

В свою очередь председатель Совета директоров Qingdao Wanlin Food Co., Ltd. Ли Яньтао отметил значительный аграрный потенциал Казахстана и выразил заинтересованность в реализации совместных проектов в области глубокой переработки продукции АПК.

По итогам переговоров стороны подтвердили намерения развивать взаимовыгодное сотрудничество по всем перспективным направлениям.  

Qingdao Wanlin Food Co., Ltd. – одна из ведущих компаний Китая в сфере глубокой переработки сельскохозяйственной продукции. Продовольственная деятельность сосредоточена на исследованиях, разработках, производстве и экспорте дегидрированных овощей (чеснок, белый лук и др.). Число сотрудников превышает 1 тыс. человек, объемы основных средств составляют более $90 млн. Продукция экспортируется в Соединенные Штаты и страны Европы. Годовой объем продаж — более 10 тыс. тонн дегидрированных овощей. Компания сотрудничает с такими крупными партнерами, как Nestle, Unilever, Kerry и др.

#завод #АПК #Qingdao Wanlin Food

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