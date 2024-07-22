Олжас Бектенов посетил пострадавшее от паводков село в ЗКО

Недвижимость, Правительство, Паводки
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Премьер-Министр Олжас Бектенов в Западно-Казахстанской области посетил самое отдаленное село Коржын Каратобинского района, пострадавшее в результате паводков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Здесь строят 90 одноквартирных жилых домов взамен разрушенных, работы по устройству фундамента полностью завершены. На сегодняшний день на этапе возведения стен находятся 34 дома, на этапе кровли – 56 домов. Общая готовность объектов на сегодня достигает 50%. 

Ранее по поручению премьер-министра количество работающих на участке было увеличено на 30%. На сегодня на объектах работают 288 человек. В настоящее время работы ведутся согласно графику.

Олжас Бектенов обратил особое внимание на качество возводимых строений. В селе Коржын работают 6 подрядных организаций. Отмечено, что в случае нарушения требований утвержденных строительных норм при производстве строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ строительные компании будут привлечены к ответственности.

Согласно проекту, в домах предусмотрен ленточный фундамент толщиной 400 мм, высота от основания фундамента составит 1500 мм. При кладке стен применен облицовочный силикатный красный кирпич, керамзитоблок, минераловатная плита. Проектом предусмотрено проведение инженерных сетей. Премьер-Министр отметил важность использования материалов отечественного производства в ходе строительно-ремонтных работ. Касательно социальной инфраструктуры: в селе функционирует школа на 400 мест, где в настоящее время ведутся ремонтные работы. Дополнительно для будущих жильцов новостроек будет построена детская площадка.

«Недочетов в работе быть не должно. Глава государства поручил обеспечить соответствующее качество домов. Жилье необходимо сразу подключить ко всем инженерным сетям. При этом важно обеспечить скорейшее восстановление дорожной инфраструктуры и социальных объектов. Больницы, школы и детсады нужно строить уже с учетом современных требований качества и технического оснащения», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Ряд поручений дан соответствующим министерствам и акимату. 

#паводки #Правительство #жилье #Бектенов

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