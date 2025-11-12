С участием европейского капитала в стране работают свыше 4 тыс. предприятий в таких отраслях, как машиностроение, энергетика, агрохимия, фармацевтика, пищевая промышленность и др.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Премьер-министр Олжас Бектенов провел 18-ое заседание диалоговой платформы «Казахстан – Евросоюз» по вопросам текущего взаимодействия и дальнейшего улучшения делового климата в РК.

Участие в заседании приняли руководители дипломатических миссий, торгово-промышленных палат, представители бизнес-сообщества стран ЕС.

Европейский Союз – крупнейший торговый и инвестиционный партнер РК. Товарооборот между Казахстаном и ЕС за 9 месяцев т.г. составил $33,1 млрд. Валовый приток прямых иностранных инвестиций из стран ЕС в экономику РК достиг $4,2 млрд по итогам первого полугодия т.г.

С участием европейского капитала в стране работают свыше 4 тыс. предприятий в таких отраслях, как машиностроение, энергетика, агрохимия, фармацевтика, пищевая промышленность и др. Среди них такие компании, как Alstom, Claas, Carlsberg, Polpharma и ряд других.

Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул заинтересованность Казахстана в углублении взаимодействия с европейскими партнерами.

«Глава нашего государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу особое внимание уделил совершенствованию инвестиционной политики. Мы работаем над созданием благоприятных условий для долгосрочных инвестиций в экономику. Призываю европейский бизнес к реализации новых совместных проектов с локализацией производства и расширением присутствия в Казахстане», — отметил Олжас Бектенов.

За 10 месяцев т.г. инвестиции в основной капитал Казахстана выросли на 13,1% и достигли 16 трлн тенге.

Правительство РК планомерно укрепляет правовые и институциональные основы, гарантирующие защиту интересов инвесторов и поддержку бизнесу. В рамках мер по упрощению административных требований для бизнеса отменено около половины видов отчетности. Посредством веб-портала EgovBusiness и мобильного приложения все госуслуги и меры поддержки инвесторам предоставляются по принципу «одного окна». В целом, в онлайн-формат переведено свыше 90% государственных услуг.

В новом Налоговом Кодексе для инвесторов сохранены гибкие преференции в виде налоговых льгот, освобождения от таможенных пошлин, предоставления натурных грантов и др. Инфраструктурная поддержка бизнесу оказывается в виде предоставления готовых производственных площадок в специальных экономических, индустриальных, малых промышленных зонах.

С предложениями и рекомендациями выступили посол ЕС Алешка Симкич, посол Германии Моника Иверсен, посол Нидерландов Нико Схермерс, посол Франции Сильван Гиоге, посол Швеции Стефан Эрикссон, председатель Европейской бизнес-ассоциации Казахстана Ерлан Досымбеков, генеральный менеджер Glovo Казахстан (Испания) Лаура Мартин Алькарас. Подняты вопросы, касающиеся условий для ведения и развития бизнеса, предсказуемой налоговой политики, верховенства закона и др.

Премьер-министр поручил государственным органам и организациям проработать все озвученные вопросы и рекомендации.